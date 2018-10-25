НАТО демонстрирует единство на Крайнем Севере

"С помощью Trident Juncture ("Единого трезубца"), крупнейших учений за последние 30 лет, НАТО тестирует в Норвегии механизмы защиты страны-участницы альянса. Для нейтральных стран Швеции и Финляндии, также принимающих участие в маневрах, это хождение по острию ножа с точки зрения внешней политики", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Рудольф Херманн.

То, что учения сухопутных войск проходят в самой южной трети Норвегии, связано с единственным соседом страны, не принимающим участия в маневрах, - Россией, подчеркивает автор.

"Участие в учениях Швеции и Финляндии в качестве партнеров сигнализирует об их растущей связи с НАТО - если не формально, то на практике", - отмечает Херманн. По мнению бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, речь идет об "отходе обеих стран от прежней политики неприсоединения к блокам в сфере безопасности. В Швеции, по его словам, бытует единое мнение относительно того, что в реальности, существующей с 2014 года, Швеция вряд ли сможет сохранять нейтралитет в случае военного конфликта в Северной Европе. Там поняли, что угроза для балтийских стран и Норвегии может представлять собой и угрозу для Швеции".

"Хотя как в Стокгольме, так и в Хельсинки внешнеполитические заявления нацелены на то, чтобы придерживаться прежнего нейтрального курса, риторика, тем не менее, в некоторой степени контрастирует с практической организацией военной политики; она уже давно ориентирована на то, чтобы придвинуться к НАТО так близко, насколько это вообще возможно для страны, не участвующей в альянсе", - уверен журналист.

"Конечно, возникает вопрос, почему обе страны не делают последнего шага, - продолжает Херманн. - Но это было бы не так просто: Россия в последние годы не оставила сомнений в том, что вступление Швеции или Финляндии в НАТО она рассматривает как дестабилизирующий фактор для региона и ответит принятием "мер". Какими будут эти меры, Москва оставляет открытым. По крайней мере для Финляндии, имеющей с Россией общую границу длиной около 1300 км, защита которой затруднительна, дипломатическая конфронтация была бы щекотливым предприятием".

Идеальным для обеих стран было бы одновременное решение данной проблемы - так, чтобы ни одна из них внезапно не осталась в одиночестве, полагает журналист.