25 октября 2018 г. Маттиас Кольб | Süddeutsche Zeitung Эксперт: "Альянсу просто необходимы эти учения" 50 тыс. военных примут участие в стартующих сегодня в Норвегии натовских учениях Trident Juncture. Заместитель директора аналитического фонда German Marshall Fund of the United States Дерек Холет, отвечавший за вопросы взаимодействия с НАТО в Пентагоне при президенте Обаме, говорит в интервью Sueddeutsche Zeitung о том, что на фоне действий со стороны России эти маневры чрезвычайно важны для военного альянса. "Эти учения станут самыми крупномасштабными со времен окончания холодной войны, - сообщается в статье. - В ходе их проведения будут отрабатываться действия на случай нападения на одного из членов НАТО: в учениях задействован авианосец, 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тыс. единиц военной техники и 50 тыс. военных из 29 стран альянса, а также из Финляндии и Швеции". "Любая армия должна проводить учения, - замечает в интервью Дерек Холет. - (...) Подобные маневры помогают, в том числе, выявлять слабые места в планировании или логистике. Кроме того, НАТО будет внимательно следить за реакцией России". "Я уверен, что Москва попытается представить учения НАТО как угрозу со стороны империалистов", - отмечает собеседник SZ. Он указывает на то, что одной из функций нынешних учений является "сигнал в адрес Москвы и других действующих лиц о том, что НАТО может защитить себя и отреагирует на нападение на одного из членов альянса". "Всех членов альянса беспокоит поведение России, и чем ближе ее войска продвигаются к границам стран-членов НАТО, тем больше нарастает беспокойство. США, как и Европа, были шокированы вторжением русских на Украину и противоречащей международному праву аннексией Крыма в 2014 году. С тех пор мы начали по-другому просчитывать риски. Кроме того, НАТО усилило потенциал устрашения на своих восточных рубежах. В НАТО известно о том, что русские целенаправленно распространяют фейковую информацию, сеют раздор между союзниками или могут попытаться воспользоваться внутриполитическим кризисом как предлогом для ввода войск", - отмечает далее эксперт. Комментируя отношение президента США Дональда Трампа к Североатлантическому альянсу, Холет указывает на то, что нынешний глава Белого дома "не признает никаких союзников, а каждый раз решает, какая страна в данный момент может быть ему полезна". "Но НАТО популярно в США. Его поддержка там высока, и в этом ничего не изменит тот факт, что Трамп обрушивает свой гнев на партнеров по альянсу в связи с недостаточным военным бюджетом", - полагает эксперт. По мнению специалиста в области обороны и безопасности, решение Трампа выйти из договора о РСМД еще раз демонстрирует, что он понимает под своим лозунгом America first ("Америка прежде всего"): интересы других Трампу безразличны. Источник: Süddeutsche Zeitung