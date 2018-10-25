Насколько опасен для человека микропластик в кишечнике?

Новое исследование, в рамках которого в экскрементах людей был обнаружен микропластик, облетело весь мир. Неожиданную оценку результатам этого исследования дал в интервью Tages-Anzeiger профессор химии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Бернхард Верли.

Химик отметил, что не удивлен результатами исследования: "В зубной пасте уже давно используются пластиковые абразивы. Соответственно, содержащийся там микропластик уже много лет попадает в наш кишечник. Мы также долгое время едим из пластиковой посуды и пластиковых упаковок".

По мнению Верли, микропластик не опасен для человека. "Я не медик и не токсиколог. Но я химик. И, будучи химиком, я могу сказать: полиэтилентерефталат - это твердое вещество. Он устойчив к кислоте, в том числе к желудочной кислоте. То есть микропластик не растворяется, когда проходит через наш пищеварительный тракт. К тому же упаковочные материалы, если их маленькие частицы прилипают к продуктам питания, очень чистые", - рассказал собеседник издания.

"А что насчет тех частиц, которые могут проникнуть сквозь мембрану клеток человека? У животных пластик, по-видимому, также был обнаружен в крови или печени", - поинтересовалась журналистка Александра Хильтманн.

"Это наночастицы, это не микрочастицы, - пояснил Верли. - Микропластик состоит из частиц, максимальный размер которых составляет 5 мм. Этого недостаточно, чтобы проникнуть сквозь клеточную мембрану. Наночастицы, в свою очередь, имеют размер до миллионной части миллиметра. Они могут это сделать".

"С точки зрения токсикологии на сегодняшний момент мало известно о действительном воздействии микропластика. Многое является домыслом", - добавил эксперт.

Тем не менее, считает Верли, стоит отказываться от продукции, содержащей пластик, чтобы не загрязнять окружающую среду. Например, выбирать пилинги, в которых вместо частиц микропластика используются косточки фруктов.

"Насколько вреден микропластик в сравнении с гормонами и пестицидами, находящимися в окружающей нас среде?" - спросила журналистка.

"Гормоны и пестициды могут быть вреднее в 100 тыс. раз, - считает химик. - Потому что они обладают биологическим действием, их для этого и разрабатывали. Они растворимы, легко усваиваются. Они представляют собой значительную проблему в сравнении с пластиком или микропластиком".

Что касается актуального исследования о микропластике, то, по мнению ученого, людям не стоит беспокоиться из-за его результатов, в отличие от морских птиц, погибающих от голода из-за попавшего в их желудок пластика. Тем не менее, людям необходимо сокращать использование пластика в своей жизни, подчеркнул Верли.