"Они хотели подорвать доверие к институтам"

Очевидно, финансовые дела российской фабрики троллей "Агентство интернет-исследований" (Internet Research Agency, IRA) идут как никогда хорошо, пишет на страницах швейцарской газеты Tages-Anzeiger Марк Шехаб. Об этом свидетельствует опубликованное в прошлую пятницу обвинительное заключение прокуратуры американского штата Виргиния. "В нем впервые россиянка обвиняется в незаконном вмешательстве в промежуточные выборы в США, которые пройдут через две недели. Согласно документу, 44-летняя Елена Хусяйнова была главным бухгалтером российской "информационной войны", - говорится в статье.

"Опубликованные данные бюджета пропагандистской операции под внутренним названием "Проект Лахта" пикантны: по данным ФБР, в текущем году объем средств, указанных Хусяйновой в бюджетных заявках на финансирование дезинформационной кампании, увеличился почти в два раза. Так, в первом полугодии 2018 года россиянка запросила уже 650 млн рублей, что практические соответствует годовым бюджетам предыдущих двух лет. В 2016 году Хусяйнова зафиксировала расходы в размере 720 млн рублей, в следующем году они составили 733 млн рублей", - передает Шехаб.

По данным аналитического центра Atlantic Council, проанализировавшего данные о тысячах аккаунтов российских троллей, публиковавшиеся ими твиты явно соответствовали интересам российского правительства. "Большая часть кампании была нацелена и на российское население. Так, к началу российского вторжения на Украину публиковалось отчетливо больше твитов на русском языке, в связи с президентскими выборами в США в 2016 году увеличилось и количество англоязычных твитов", - пишет журналист.

"При этом причинение ущерба кандидатуре Хиллари Клинтон в США было лишь одной из нескольких целей, - продолжает Шехаб, ссылаясь на анализ Atlantic Council. - Дезинформационная кампания в целом была нацелена на то, чтобы расколоть общество и подорвать доверие к государственным институтам".

"IRA использовала текущие события в своих целях, чтобы вмешиваться в местную политику, - в частности, выборы и теракты", - отмечает журналист, упоминая скоординированное продвижение троллями антиисламских хэштегов после терактов в Брюсселе, а также, например, хэштега в поддержку "Брекзита" в день референдума в Британии.

"Операции IRA развивались постоянно. (...) Его деятельность в 2014 году отличалась от деятельности в 2018 году - и будет развиваться и в дальнейшем", - заключает Шехаб.