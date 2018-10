25 октября 2018 г. Каллум Джонс | The Times "Брекзит": Россия принимает меры, чтобы британская концепция мировой торговли не осуществилась "Почти две дюжины стран, в том числе Россия, стараются не допустить, чтобы Великобритания сохранила членство в ВТО на условиях, сходных с теми, которые предоставлялись ей как члену ЕС", - пишет журналист The Times Каллум Джонс. По сведениям газеты, в среду вечером против этого высказались примерно 20 членов ВТО. Британия предложила, чтобы после ее выхода из ЕС за ней фактически сохранилась та же доля в объеме импортных товаров в ЕС, которая приходилась на нее в качестве члена блока. "Британские официальные лица подсчитали, по их словам, справедливую долю в квотах ЕС - ограничениях на объем товаров, которыми члены ЕС могут торговать между собой без обложения высокими пошлинами", - поясняет издание. Предложением Британии обеспокоены, в том числе, США и Новая Зеландия. По утверждениям издания, Россия выразила официальные возражения против британских планов. "Как сообщил новостной сайт Mlex, Россия утверждает, что предложения Британии несовместимы с ее обязательствами по уставу ВТО", - говорится в статье. Источник: The Times