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25 октября 2018 г.
25 октября 2018 г.

Каллум Джонс | The Times

"Брекзит": Россия принимает меры, чтобы британская концепция мировой торговли не осуществилась

"Почти две дюжины стран, в том числе Россия, стараются не допустить, чтобы Великобритания сохранила членство в ВТО на условиях, сходных с теми, которые предоставлялись ей как члену ЕС", - пишет журналист The Times Каллум Джонс. По сведениям газеты, в среду вечером против этого высказались примерно 20 членов ВТО.

Британия предложила, чтобы после ее выхода из ЕС за ней фактически сохранилась та же доля в объеме импортных товаров в ЕС, которая приходилась на нее в качестве члена блока.

"Британские официальные лица подсчитали, по их словам, справедливую долю в квотах ЕС - ограничениях на объем товаров, которыми члены ЕС могут торговать между собой без обложения высокими пошлинами", - поясняет издание. Предложением Британии обеспокоены, в том числе, США и Новая Зеландия.

По утверждениям издания, Россия выразила официальные возражения против британских планов. "Как сообщил новостной сайт Mlex, Россия утверждает, что предложения Британии несовместимы с ее обязательствами по уставу ВТО", - говорится в статье.

Источник: The Times


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