25 октября 2018 г. Люси Фишер | The Times Призывы ввести закон об иностранных державах, который ограничил бы российское влияние в Британии, звучат все громче "Парламентариев, лоббистов и советников, у которых есть финансовые связи с зарубежными державами, следует обязать декларировать такие связи в публичном реестре", - пересказывает The Times предложения, которые были поддержаны депутатами палаты общин британского парламента. Журналистка Люси Фишер поясняет: "После того как вскрылось, что у ряда членов палаты лордов есть финансовые интересы в России, представители различных партий все активнее призывают принять "закон об иностранных державах". После того как депутат Том Брейк, представитель комитета палаты общин по иностранным делам, официально выразил свою обеспокоенность, уполномоченный палаты лордов по стандартам поведения Люси Скотт-Монкрифф определит, могли ли пэры нарушить кодекс поведения членов палаты лордов и следует ли начать официальную проверку, сообщает издание. Депутат палаты общин, консерватор Боб Сили заявил: "Теперь очевидно, что нам нужен закон об иностранных агентах, с перечнем тех лиц и организаций, пиарщиков, банкиров, юристов и торговцев репутацией, и т.п. и т.д., которые действуют в интересах иностранных государств или их опосредованных представителей, влияя на правительство и государственную политику". "Насколько известно нашей газете, правительство сейчас изучает предложения о внесении в парламент закона о шпионаже, который может включать элементы, сходные с потенциальным законом об иностранных державах", - сообщает автор. "Депутаты палаты общин и активисты также выразили обеспокоенность тем, что система декларирования интересов, действующая в палате лордов, может стать для России способом войти в парламент "с черного хода", - говорится в статье. Источник: The Times