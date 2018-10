25 октября 2018 г. Марк Беннеттс | The Washington Times Снижение популярности Путина укрепляет партии на политических флангах: "Аура непобедимости "Единой России" испарилась" "Широко распространенное недовольство, подогреваемое крайне непопулярной пенсионной реформой, обрушило рейтинг одобрения российского президента Владимира Путина и его правящей партии до исторических минимумов спустя всего 7 месяцев после того, как Путин был переизбран, триумфально победив на выборах, которые были призваны укрепить его власть", - пишет в статье, опубликованной в The Washington Times, журналист Марк Беннеттс. "Но оборот событий, вероятно, встревожит критиков Путина в его стране и за рубежом: выгоду от снижения его рейтинга в соцопросах получают компартия, стоящая на позициях старого курса, и националистическая ЛДПР, лидер которой часто призывает Кремль наносить ядерные удары по недругам Москвы. Партии, находящиеся на левом и правом флангах политического спектра, одержали крупные победы на недавних региональных выборах, поставив путинскую "Единую Россию" в неловкое положение", - говорится в статье. Новоявленная политическая уязвимость Путина может нанести ему особый ущерб, полагает издание. "Теперь аура непобедимости "Единой России" испарилась, и избиратели увидели, что Путин - не какой-то могущественный волшебник", - заметил российский политолог Дмитрий Орешкин. "Людям так надоела "Единая Россия", что они готовы голосовать за партию клоунов", - сказал критик Кремля Илья Яшин, подметив успехи ЛДПР на выборах. "В то время как на международной арене Путин продолжает блистать, корни его проблем - на родине. Аналитики полагают, что драматичное снижение популярности Путина во многом объясняется законом о повышении пенсионного возраста на 5 лет, который провела "Единая Россия", - пишет издание. Согласно опросам "Левада-Центра", около 90% населения против этого закона. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал победы своей партии в Хабаровском крае и Владимирской области заслуженными. "Но некоторые аналитики предположили, что успех ЛДПР на выборах отражает всплеск протестного голосования", - пишет автор. "Людям надоело существующее положение дел, и они хотят перемен ради перемен", - сказал Орешкин. "Компартия, правившая Советским Союзом семь десятилетий и остающаяся крупнейшей оппозиционной партией левого толка, тоже одержала большие победы на выборах в местные законодательные собрания в Центральной России и в Сибири в сентябре", - пишет автор. По мнению автора, Алексей Навальный не смог извлечь выгоду из растущего недовольства, поскольку ему запрещено создавать политические партии, а государственные СМИ подвергают его неустанным нападкам. "Но, как говорят аналитики, растущее недоверие к правительству все же рискует перерасти в политическую турбулентность. Некоторые критики Кремля опасаются, что Путин, которому нанесено политическое ранение, возможно, ищет какой-то военной авантюры за рубежом, чтобы повысить свой рейтинг", - пишет издание. Источник: The Washington Times