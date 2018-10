25 октября 2018 г. Дэниел Майклс | The Wall Street Journal НАТО вспоминает навык времен холодной войны - как перебрасывать войска "Американский адмирал Джеймс Фогго месяцами готовился к крупнейшим учениям НАТО со времен холодной войны. Его первая цель - доставить на место все 50 тысяч военнослужащих к началу учений в четверг. Переместить войска из 30 стран на маневры Trident Juncture в Норвегии - предприятие почти столь же серьезное, как и сами учения", - пишет журналист The Wall Street Journal Дэниел Майклс. "Логистические возможности, привычные во времена холодной войны, ухудшились", - поясняет автор статьи. Мобильности мешают узкие железнодорожные и автомобильные туннели, разница в ширине железнодорожной колеи и ограничения на перевозку боеприпасов через границу. Многие авто- и железнодорожные мосты в Европе слишком низкие для того, чтобы под ними могли проехать массивные военные машины, или слишком слабы, чтобы выдержать конвой из 100-тонных танков. "Люди недооценивают логистику боя, - сказала эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Элизабет Броу. - Мы все еще сильно отстаем от России в том, что касается перемещения большого количества войск". "Яркий пример: армия Британии в этом месяце отправила 70 бронетранспортеров и "Ленд-Роверов" в Нидерланды, чтобы провести проверку мобильности на пути в Норвегию, - пишет Майклс. - Прежде чем они смогли въехать в страну, необходимо было удалить все остатки британской земли, чтобы избежать потенциального загрязнения норвежских ферм". Норвежский военный ветеринар "нашел грязь в таких местах, о которых мы не подозревали", рассказал лейтенант Гарри Басби. Устранение проблем с логистикой может и сдержать нападение, говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, четыре года командовавший армией США в Европе. "Русским придется поверить, что альянс способен расстроить все, что они могут предпринять", - сказал он. Благодаря оперативности "у наших политиков будут варианты помимо освободительной кампании", добавил Ходжес. "После захвата Крыма Североатлантический альянс и его члены осознали, насколько их логистические возможности атрофировались с расширением территории НАТО, - отмечает автор статьи. - После 1999 года в НАТО вступила дюжина посткоммунистических стран, и граница альянса стала значительно ближе к России. И все же планировщики НАТО "ничего не знали" об их физической инфраструктуре вроде мостов, рассказал один из чиновников альянса. По его словам, чтобы исправить ситуацию, в НАТО провели исследование, включающее "огромный объем работы". В 2016 году альянс договорился углубить сотрудничество с ЕС, в том числе в сфере мобильности. На июльском саммите НАТО было одобрено создание нового командования, которое будет заниматься логистикой. По словам представителя армии США, в переброске войск в Европе "есть значительные признаки улучшения". "Следующий шаг Европы, по словам официальных лиц, это организация возможности в срочном порядке мобилизовать грузовики, суда и вагоны. Во время холодной войны европейские государственные железные дороги держали наготове тысячи вагонов-платформ для срочной перевозки танков. С 1989 года они были потеряны в волнах приватизации и сокращения расходов. Закупка гражданского оборудования в военных целях не входит в обязательства членов НАТО по расходам, так что решение о том, кто заплатит за имущество, которое зачастую не используется, остается предметом спора", - сообщает Майклс. Источник: The Wall Street Journal