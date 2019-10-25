Оружие, наемники и пропаганда: триада африканской политики Москвы

"Россия ускоряется, чтобы наверстать упущенное на континенте, в частности, ориентируясь на ослабление французского присутствия", - пишет журналист Le Figaro Танги Бертеме.

"Для африканцев Россия все еще представляется далекой. В то время как Париж, Лондон или Вашингтон присутствовали здесь всегда, а Пекин шумно дебютировал на континентальной арене, Москва пока остается второстепенным партнером. Но неоспоримо и то, что в Африке стало снова ощущаться российское влияние, которое испарилось после распада СССР. И саммит в Сочи служит явным знаком такого процесса", - говорится в статье.

"Россия возвращается. Это хорошо, пусть даже не слишком ощутимо. Она встречает здесь радушный прием, как и все инвесторы", - утверждает один высокопоставленный ивуарийский чиновник, резюмируя прагматичный подход, свойственный большинству африканских столиц.

"Председатели Африканского союза (АС), которых более десяти лет обхаживали великие державы, научились наилучшим образом использовать их соперничество в своих интересах. В этой операции обольщения Россия действует очень активно, - указывает журналист. "Они как минимум на пятнадцать лет отстают от Китая и почти на десять лет - от Турции. И если они хотят получить шанс на победу, они должны ускоряться", - подчеркивает Тьерри Виркулон, исследователь из Французского института международных отношений (IFRI). Поэтому Москва выбрала прямые, если не сказать больше, методы, основанные на ее лучших ноу-хау: это обеспечение защиты, оружие и пропаганда", - полагает Бертеме .

"Настоящей лабораторией для амбиций Москвы послужила Центральноафриканская Республика. В начале 2018 года с разрешения ООН туда доставляется партия оружия из России в поддержку местных сил. Вслед за этим для обучения центральноафриканских военных направляется ряд российских военнослужащих", - говорится в статье.

"(...) Такое классическое развертывание, в конечном итоге, очень напоминающее действия Франции, поражает и раздражает Париж, который считает Банги своим доверенным в Африке . Последовавшие далее события еще больше насторожили Францию. В ЦАР прибыло несколько сотен русских наемников. Их роль неясна, но они обеспечивают защиту российских "интересов" в шахтах, сконцентрированных в руках компании с размытыми контурами Lobaye Invest", - пишет Le Figaro.

"Россиянам не по карману вмешиваться, не получая солидной компенсации. Они берут деньги в уплату на месте ", - уточняет исследователь.

"(...) Параллельно становится очевидным присутствие российских частных солдат в Ливии, на стороне генерала Халифы Хафтара. За присутствующими российскими наемниками стоит частная военная компания Вагнера и ее хозяин Евгений Пригожин, который к тому же очень активно действует в добывающем секторе. Пригожин, очень близкий к Путину, похоже, вкладывает большие средства в Африку. Он использует своих вооруженных людей, еще одной его специализацией является дестабилизация противников, и в качестве особой цели в данном случае выступает Франция", - считает автор публикации.

"Прокремлевские СМИ Sputnik и RT публикуют множество статец и дискуссионных рубрик по поводу ситуации в Африке, делая это в явно антифранцузском тоне. Им удается оказывать непосредственное влияние, поскольку французские версии этих сайтов находят массового читателя в Западной и Центральной Африке", - говорится в статье.

"(...) В последнее время кремлевские люди, судя по всему, стали вкладываться в новое поле деятельности. Согласно расследованию BBC, российские эксперты по "глубокому вклиниванию" активизировались на Мадагаскаре во время последней президентской кампании 2018 года. Присутствие этих "экспертов" вызвало сильную обеспокоенность, поскольку Евгений Пригожин подозревается в причастности к российскому вмешательству в выборы в США, - поясняет журналист. "Применение подобных методов в африканской стране может иметь катастрофические последствия для хрупкой демократии", - отмечает один дипломат.