В Сочи Россия выступает в роли защитника суверенитета африканских государств

"Проведя первый в своем роде саммит Россия-Африка, Москва отправила месседж с вызовом Западу", - пишет спецкор Le Monde Бенуа Виткин.

"(...) Для российской стороны речь шла, в первую очередь, о том, чтобы выполнить наказ президента развивать торговые отношения. (...) Несмотря на попытки распространить обсуждения на другие сектора - медицину, высокие технологии... - задавали тон традиционно сильные сектора России: добыча полезных ископаемых, углеводороды, ядерная промышленность, оружие", - отмечает журналист.

"Пусть и не было объявлено ни об одном крупном контракте (...), послание россиян к африканцам было ясным: это только начало, у нас есть время", - говорится в статье. "За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов. (...). Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало", - заявил российский президент.

"Товарооборот в 20 млрд долларов в 2018 году (из которых 7,7 млрд представляет собой только торговля с Египтом) между Москвой и континентом, таким образом, эквивалентен торговле, которую осуществляет Турция или Бразилия, и находится далеко позади Китая (200 млрд)", - пишет Le Monde.

"Осознавая отсутствие преимуществ, имеющихся у отдельных своих конкурентов - финансовых у Китая, общечеловеческих у Франции... - Москва приукрасила свое предложение мощным политическим месседжем, который можно выразить одним словом, присутствовавшем во всех публичных выступлениях: суверенитет", - комментирует Виткин.

"У нас не колонизаторский подход, - заверял во время круглого стола заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который инициировал в последние годы "возвращение" России в Африку. - Мы хотим, чтобы сотрудничество происходило на равноправной основе, во взаимодействии с региональными группами, и со временем только укреплялось". Все это не случайно, поскольку в Москве Богданов, прежде всего, является главным надзирателем за сирийским досье, в котором Кремль продемонстрировал свою последовательность в неизменной защите существующих режимов. Такое постоянство является частью посланий, регулярно отправляемых в Африку российской дипломатией, которая превосходно соединяет торговые соглашения с обеспечением безопасности и военным сотрудничеством. К тому же, Москва, в отличие от ее западных коллег, воздерживается от навязывания каких-либо требований в отношении "надлежащего управления", - отмечает автор статьи.

"Тема суверенитета, безусловно, не нова, и это необходимый пассаж для всех публичных выступлений, связанных с Африкой, которая, естественно, требует таких гарантий. Но в Сочи это было доведено до крайности и использовалось как в качестве "коммерческого аргумента", так и в качестве вызывающего послания Западу", - считает Виткин.

"Так, в среду, 23 октября, олигарх Константин Малофеев на круглом столе представил доклад под названием "Заговор против Африки: разбивая оковы колониализма", в ходе которого ультраправославный бизнесмен высказался о том, что рекомендации МВФ направлены на "свержение правительств и доведение до гражданской войны". Миллиардер, который в последние годы участвовал в нескольких секретных маневрах России за рубежом, начиная с аннексии Крыма и развязывания восстания на востоке Украины, всего за месяц до саммита создал фонд, посвященный Африке. Международное агентство суверенного развития стремится стать посредником между африканскими государствами и компаниями, которые "соблюдают этику и не грабят Африку", по словам одного из его сотрудников", - передает спецкор.

"(...) Еще один пример того, как этот в целом обычный саммит способен предвосхитить превращение Африки в будущую площадку для геополитической и идеологической конфронтации, стал круглый стол под руководством Александра Малькевича под названием "Образ будущего африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные элементы стратегии развития". Дорогая для Москвы тема, которая обеспечивает ее все более открытое противодействие либерализму.(...) Политтехнолог Мальевич попал в санкционный список США (его там даже ненадолго арестовали, а затем выслали в 2018 году) за попытку запустить несколько СМИ, которые власти США связывали с "фабрикой троллей", пытавшейся вмешиваться в различные выборы. В прошлом этот человек также участвовал в проектах, возглавляемых Евгением Пригожиным, человеком выполняющем секретные поручения Москвы в Африке и организатором компании наемников "группа Вагнера", - указывает издание.

(...) Мари-Ноэль Кояра, министр обороны Центральноафриканской Республики, страны, где российское влияние особенно заметно, сказала: "Серьезный кризис в нашей стране связан с тем, что нам все еще предлагают решения извне, без учета наших традиционных ценностей".

Более радиальное настроенная Натали Ямб из Кот-д?Ивуар, сорвавшая аплодисменты, заявила: "Франкоязычная Африка все еще находится под контролем Франции, которая продвигается вперед, маскируясь. (...) Мы против франка КФА, за ликвидацию французских военных баз, которые служат лишь для разграбления наших ресурсов, поддержания восстаний и тренировок террористов".