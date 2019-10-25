Мужчины-анорексики с трудом выходят из тени

"Анорексия, часто считающаяся "болезнью девочек", поражает и мужчин. Из-за запоздалого лечения и существующих стереотипов мужская анорексия все еще плохо изучена и в значительной степени недооценена", - пишет журналистка Инеc де Руссье в издании Slate.fr.

"16 -летний Гаэль Мишель не страдал от ожирения, он был просто немного полноватым. Во всяком случае, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать насмешки товарищей. Он никак не мог примириться со своей гомосексуальностью. Когда от него отдалилась его лучшая подружка, он этого не вынес. Надо было хоть что-то взять под контроль. Его дискомфорт быстро стал выражаться через анорексию. "Сначала я просто занимался спортом и обращал внимание на то, что я ем", - поясняет он.

"После потери первых килограммов посыпались похвалы и комплименты от его окружения. Но потом этого показалось недостаточно. Улыбчивый юноша с ямочками на щеках безрассудно увлекся спортом (бег, плавание, ходьба) и стал строго контролировать свою диету: не более 500 калорий в день. Яблоко, йогурт и немного мюсли. Ограничение питания стало захватывающим удовольствием, почти гордостью. "Ты находишься в дихотомическом состоянии. Одна часть тебя самого знает, что ты причиняешь себе вред. И что конечная цель - это смерть. Но другая часть хочет жить. Я не разглядел той стадии, когда это зашло слишком далеко", - с грустью говорит молодой человек.

"(...) В коллективном бессознательном сохраняется стереотип: анорексиками являются девушки. Такой стереотип подкреплен цифрами, выдвинутыми большинством специалистов и вновь принятыми Верховной комиссией по делам здравоохранения в 2013 году: из десяти пациентов с анорексией только один оказывается мужчиной. Но эти цифры скрывают один нюанс: они учитывают только пациентов или пациенток, которые прошли курс лечения. А проблема состоит в том, что многие мужчины оказываются неучтенными", - отмечает автор статьи.

"По мнению психиатра Кристины Фулон, мужчин-анорексиков сдерживает система их представлений. "Мужчина должен быть мужественным, и поскольку анорексия является стереотипным заболеванием, ассоциируемым с женщинами, мальчики неохотно обращаются за консультацией", - поясняет она. "Девушки сразу приходят ко мне из-за проблем с анорексией. Они ставят себе диагноз самостоятельно. У мальчиков это не так. Они не станут думать об этом напрямую. Из-за этого многие мужчины не проходят диагностику, не лечатся и заканчивают тем, что исцеляются в одиночку... но такого результата добиваются только счастливчики", - пишет издание.

"(...) 42-летний Крис Купан страдал из-за непонимания некоторых своих родственников. "Люди смотрят на меня круглыми глазами и говорят: " Ты же мужик, как ты можешь быть анорексиком". (...) Двое его друзей отказывались обращаться за лечением, потому что для них немыслимо было иметь "бабскую болезнь". "Мужчины не станут обращаться к врачам за консультацией и позволят себе умереть. Это возмутительно", - считает он.

"(...) По мнению профессора Оливье Коттенсена, заведующего отделением наркологии в больнице Фонтан-2 в Лилле, мужская анорексия встречается все чаще и начинает лучше выявляться. "В наше время разрушаются гендерные различия, это клиническая констатация факта, - объясняет он. - Роли мужчин и женщин в обществе все меньше и меньше разделяются".

"(...) Неудержимые устоемления мужчин-анорексиков кажутся в корне отличным от навязчивых идей женщин. Они не пытаются потерять как можно больше веса, но снижают индекс жировых отложений, чтобы иметь более подсушенное тело. Это выражается в снижении количества пищи, иногда в приеме слабительных, но особенно в интенсивных занятиях спортом. "Мы выявляем их довольно поздно, потому что, наряду с их быстрой потерей веса, они остаются мускулистыми, - уточняет Оливье Коттенсен. - В отличие от других анорексиков, они не страдают от недоедания. Они не приходят за консультацией, отрицают свое заболевание и повторяют, что они просто хотят заниматься спортом и быть красивыми".

"И тут появляются виртуальные спортивные тренеры. Большинство из них не сертифицированы, они роятся в социальных сетях, демонстрируют свое тело бодибилдеров и предоставляют знания и советы миллионам своих подписчиков. Они входят в категорию инфлюенсеров и являются образцами для многих миллениалов", - говорится в статье.

По мнению Николя Сахука, диетолога, специализирующегося на расстройствах пищевого поведения, это явление является абсолютным злом и искушением. "Существует настоящая проблема с социальными сетями. Тренеры дают безответственные советы уязвимым и жадным к такого рода информации людям. Я постоянно встречаю тех, на кого они оказывают влияние". Профессор Оливье Коттенсен это подтверждает: "При мужской анорексии наблюдается стремление к спортивным достижениям, к идеальному телу. Мы видим это на YouTube... Они хотят быть "крутыми и подсушенными", - вздыхает он.

"(...) Сушка тела" - это спортивный термин, используемый, в основном, бодибилдерами. Речь идет о последнем этапе снижения веса. Эта фаза заключается в потере максимального количества воды и жира, устранении последнего подкожного жира ради получения почти идеальной мышечной массы. Это жесткая диета, со строгим ограничением пищи и большой физической активностью в течение нескольких недель", - говорится в статье.

"(...) Уильям Кадмири отказывается сопровождать спортсменов в программе "сушки". Почти шесть лет назад этот тридцатилетний мужчина организовал свою тренерскую фирму. В прошлом году он выложил видео на своем канале в YouTube, у которого было 3000 просмотров: рассказывая о "сушке мышц" как о модной форме анорексии, он предостерегает от излишеств такой спортивной практики.

"Это не диета, а нечто вроде состязания, - настаивает он. - Это не только истощает, но и имеет серьезные последствия для здоровья. Обезвоживание может вызвать проблемы с сердцем, оно ускоряет старение клеток. Они доходят до очень низкого процента содержания жира, иногда до 4%, в то время как допустимый минимум составляет от 10 до 20%. Это воздействует на гормональную систему, а значит, влияет на настроение, либидо, мотивацию... ".