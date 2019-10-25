Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии международную зону безопасности с участием Германии. В интервью изданию Der Spiegel Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, похвалил Крам-Карренбауэр за ее инициативу и пояснил, почему на такое предложение может согласиться даже Владимир Путин.

"Очень хорошо, что Германия наконец-то представила конкретное предложение. Мы достаточно долго требовали, чтобы Германия взяла на себя больше ответственности в политике безопасности. И хорошим знаком является то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по достоинству оценил предложение госпожи Крамп-Карренбауэр. Я надеюсь, что этот смелый шаг положит начало смене тенденций в немецкой политике безопасности. За это госпожа Крамп-Карренбауэр заслуживает признания", - прокомментировал Ишингер.

Говоря о шансах создания в Сирии международной зоны безопасности, собеседник издания отметил: "Шансы не очень радужные, но определенные шансы, на мой взгляд, вполне есть. Документ из десяти пунктов, который согласовали российский и турецкий президенты, не решит конфликт на севере Сирии надолго. Он не намного лучше соглашения между Пенсом и Эрдоганом и оставляет слишком много вопросов без ответа. Отсутствуют важные действующие лица, например, Совет Безопасности ООН, которому Россия всегда придавала большое значение, отсутствуют сирийское правительство, курды, США, ЕС. В документе также совсем не затрагивается резонансный вопрос о том, кто должен оплатить восстановление Сирии. Я уверен, что в итоге счет предъявят Евросоюзу. Это в свою очередь дает нам рычаг: если уж нас просят оплатить, то нам следует выдвинуть условие о том, чтобы ООН утверждала дальнейшие действия в сирийском конфликте".

"Операция в Сирии не является для российской армии безопасной. "Исламское государство" не мертво! Российско-турецкое патрулирование, о котором договорились Путин и Эрдоган, - высокорискованная миссия. (...). Я думаю, Владимир Путин вполне может быть заинтересован в уменьшении риска того, что его собственные войска окажутся между фронтами. Асад - об этом абсолютно точно знают в Москве - не надежный партнер. В Кремле может вырасти готовность переложить ответственность на других. Именно это может обеспечить предложение Крамп-Карренбауэр о распределении ответственности между несколькими странами путем делегирования всех задач ООН. Если контроль за такой зоной безопасности поручить Совбезу ООН, преимущество для Путина заключалось бы в том, что он по-прежнему имел бы право вето", - указал Ишингер.

"Мы не можем запретить Турции защищаться от войны и террора у собственных границ, в соседней стране. Турция принимает огромное число беженцев. Мы должны предотвратить продолжительный кризис в отношениях с Турцией, нашим партнером по НАТО, и поспособствовать этому также может предложение Крамп-Карренбауэр. Наилучшим вариантом было бы, если бы миротворческие силы ООН в основном состояли из стран, не имеющих собственных интересов в регионе", - подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности.