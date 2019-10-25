Плавучая камера пыток нацистов

"После "захвата власти" в 1933 году нацисты разделывались со своими противниками, арестовывали их и подвергали пыткам. Заржавевшее судно в порту Бремерхафена прозвали "кораблем призраков" - из-за раздававшихся оттуда криков жертв", - пишет немецкое издание Der Spiegel.​

"Вилли Фогель, 26-летний член Коммунистической партии Германии, был задержан полицией 6 июля 1933 года и подвергся истязаниям на корабле флота штурмовых отрядов в Бремерхафене. "Трое мужчин, не переставая, избивали меня резиновыми дубинками", - рассказал он в 1946 году в ходе допроса. Били по груди, лицу, по спине, голове, ягодицам и ногам. Таскали за волосы по помещению. Когда он терял сознание, они поливали его водой, и пытка продолжалась", - повествует журналист Роберт Отто-Моог.

"На заржавевшем судне, которое в народе прозвали "кораблем призраков" из-за жутких криков, раздававшихся оттуда, Фогель побывал дважды. Здесь политических противников нацистов избивали медными кабелями, дубинками, стальными прутьями и брусками. У них возникали почечные кровотечения и разрыв барабанной перепонки, жены больше не могли узнать своих мужей", - говорится в статье.​

Фогель был лишь одним из многих, кого истязали на том корабле нацисты. При этом, по словам историка и юриста Манфреда Эрнста, их действия не встречали протеста со стороны населения Бремерхафена. Социал-демократы пропадали на своих садовых участках, население не проявляло сопротивления. Те, кто протестовал, были коммунистами, и они же страдали больше всех, передает издание.

"Те, кто жили рядом с портом, жаловались, - говорит Эрнст. - Но не на то, что людей пытали, а потому что им мешали крики".

Сам корабль был построен в 1918 году, в 1933 году его купил флот штурмовых отрядов. По словам свидетелей, в кормовой части судна находилось помещение для допросов, в котором сидел Карл Фингер, член штурмовых отрядов, которому было всего лишь 23 года. Если он не получал нужных ответов, политических заключенных отправляли в носовую часть корабля, где их жестоко избивали.

После войны Фингер все отрицал на допросах, перекладывая вину за истязания на Антона Вайкеншторфера, который позднее стал главным обвиняемым.

По словам Манфреда Эрнста, пытки на корабле осуществлялись вплоть до 1939 года. 24 октября 1944 года судно затонуло в результате бомбардировки.

"На расследовании нацистских преступлений настояли американцы. А также ассистент уголовной полиции Карл Мюллер, который, несмотря на сдерживающие факторы в послевоенной Германии, рьяно занялся делом "корабля призраков". Он допрашивал свидетелей, выслеживал подозреваемых, арестовывал возможных преступников". У Мюллера был и личный мотив: до войны он был членом коммунистической партии, в 1938 году оказался в тюрьме, потом в концлагере.

Расследованием дела "корабля призраков" Мюллер занялся в июле 1946 года и вскоре в его поле зрения попал Антон Вайкеншторфер, который спокойно жил в одной из близлежащих деревень. Вайкеншторфер отрицал всякую вину. "В ряды СС он вступил летом 1932 года, и не прошло и года, как полицейский отряд, на котором лежала ответственность за зверства на "корабле призраков", получил его имя. Во многих показаниях его называли руководителем допросов, который часто был вооружен плетью с двенадцатью ремнями".

"Из 49 обвиняемых, которых вычислил Мюллер, в рамках процесса по делу "корабля призраков" были осуждены одиннадцать человек.​ 15 ноября 1948 года они были приговорены в общей сложности к 43,5 годам лишения свободы за должностные преступления. Двум обвиняемым вынесли оправдательный приговор, один полицейских избежал наказания, покончив жизнь самоубийством в день объявления приговора".

"Вайкеншторфер получил самый большой срок - 12 лет тюрьмы, однако в декабре 1955 года был досрочно освобожден - как и почти все обвиняемые по данному делу. Лишь Карлу Фингеру, получившему 5,5 лет лишения свободы, пришлось отправиться в тюрьму во второй раз - за убийства, совершенные его отрядом в 1942 году в Ставрополе".

"Это была печально известная мягкость немецкой послевоенной юстиции в отношении нацистских преступников, - резюмирует Der Spiegel. - Сегодня Манфред Эрнст называет эти приговоры "смешными".