Альянс по ядерному оружию, который изменит всё

"Владимир Путин может быть довольным. Он значительно расширил свое влияние в Сирии, некоторые эксперты и вовсе видят в лице России нового блюстителя миропорядка на Ближнем Востоке. На саммит в Сочи на этой неделе приехали 44 главы африканских правительств и государств - и на этом континенте Кремль снова демонстрирует значительное присутствие. Почти незамеченным остался однако другой шахматный ход Путина, который может изменить военный баланс на земном шаре", - пишет немецкое издание Die Welt.

Недавно Путин почти мимоходом объявил, что хочет помочь своим "китайским партнерам" в создании системы оповещения о ракетном нападении. Она, по словам Путина, "кардинальным образом повысит обороноспособность КНР".

"Это имеет огромное значение, ведь пока такими системами обладают только Россия и США, - подчеркивает автор статьи Павел Локшин. - Сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере является международным новшеством".

"Это причина для беспокойства для всей Юго-Восточной Азии и доказательство "тектонического сдвига" в отношениях между Россией и Китаем, считает политолог Александр Габуев из Московского Центра Карнеги".

В долгосрочной перспективе создание системы оповещения о ракетном нападении сделает для Пекина возможной так называемую стратегию запуска по предупреждению, то есть отдачу приказа об ответном ядерном ударе в то время, пока вражеские межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности еще будут находиться в воздухе, указывает издание.

"В военной сфере Москва и Пекин сближаются с 2014 года. Россия годами остерегалась продавать Китаю свои высокие технологии в военной отрасли. В российских военных кругах преобладало мнение о том, что восточный сосед представляет собой потенциальную угрозу. Однако в ходе украинского конфликта отношения Москвы с Западом крайне ухудшились, и Кремль повернулся на восток", - говорится в статье.

"Россия и Китай уже дважды проводили совместные учения, в которых на основе компьютерной симуляции отражались ракетные удары. Теперь симуляция может стать реальностью", - пишет Локшин.

"Впрочем, пока неизвестно, в чем именно заключается помощь россиян китайцам - по этой теме Путин и его военные, вероятно, намеренно высказываются расплывчато. Возможным был бы экспорт радиолокационных установок или их компонентов или же программного обеспечения для собственных разработок Китая, считает Дмитрий Стефанович, эксперт по политике безопасности из Российского совета по международным делам".

"Большим открытым вопросом остается то, планируют ли Россия и Китай объединить свои системы предупреждения. Это было бы военно-техническим признанием неписанного оборонительного договора о том, что безопасность российской и китайской территории рассматривается как одно целое".

"Китайцы тогда извлекали бы выгоду из данных, которые собирают российские радиолокационные установки, например, в Арктике, а россияне взамен получали бы данные от китайских систем предупреждения в тихоокеанском пространстве".

"Однако официально Россия и Китай не хотят ничего знать о военном союзе, китайская сторона пока даже не прокомментировала предложение Путина о помощи. "Пока еще слишком рано говорить о союзе. Военный союз означает обязательства", - говорит эксперт по Восточной Азии Габуев".

"А обязательства Пекин и Москва брать на себя не хотят, как и быть втянутыми во внешнеполитические конфликты друг друга за исключением совместной критики в адрес Вашингтона, предполагает Стефанович".

"С другой стороны: военное сотрудничество зашло теперь так далеко, что можно говорить о "военном союзе де-факто", считает военный эксперт Василий Кашин из НИУ ВШЭ. Если отношения России и США продолжат ухудшаться, официальное соглашение может стать лишь вопросом времени", - передает Die Welt.