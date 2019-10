25 октября 2019 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке - отчасти благодаря Трампу "Это прозвучит еретично, но Россия заслужила свой нынешний успех на Ближнем Востоке. Она использует ту же смесь военных и дипломатических инструментов, который многие десятилетия назад сделал Соединенные Штаты доминирующей силой в регионе. Америка не проиграла эту битву за влияние; она сдалась", - пишет на страницах The Washington Post. "Усилия президента Трампа, нацеленные на то, чтобы преподнести свое отступление из Сирии как победу - это конфуз. Он промотал американские рычаги влияния, бросил наших курдских союзников перед лицом турецкого вторжения и тем самым вновь открыл дверь для того, чтобы сокрушенный враг, "Исламское государство" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), возобновил атаки на Запад", - пишет автор публикации. "Содеянное Трампом позорит Соединенные Штаты, особенно военных. Представьте, каково это было для сил специального назначения США выводить свои силы в этом месяце с сирийского поля боя под градом помидоров, которыми их забрасывали разгневанные бывшие союзники-курды. Горький конец того, что было чрезвычайно успешной кампанией против "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.). "Теперь в это пространство на северо-востоке Сирии заступает Россия. И будет полезно рассмотреть - не одевая шоры на глаза - некоторые причины, по которым президент Владимир Путин достиг столь многого. Первый, мрачный факт заключается в том, что он был циничным и жестоким партнером еще более жестокого сирийского режима. (...) Путин одержал триумф отчасти потому, что он эффективно использовал инструменты власти. Он вмешался в Сирию в 2015 году с ограниченной силой, но решительно. Разочарованный сирийской зависимостью и неумелым руководством, после первоначальной кампании он вывел часть сил и пригрозил вывести еще", - говорится в статье. "У России есть рычаги влияния отчасти потому, что она разговаривает со всеми враждующими странами на Ближнем Востоке. (...) Еще не так давно и Америка был подобным посредником. (...) Она способствовала заключению сделок между сторонами, которые не могли говорить напрямую". "Пристрастие Америки к санкциям является частью процесса самооскопления. Эти экономические меры часто являются бессознательной подменой более серьезной политики, направленной на продвижение американских интересов. Мы подвергаем санкциям Россию, Сирию, Иран, Китай, Северную Корею, Кубу, Венесуэлу... и после того, как Трамп по глупости содействовал вторжению Турции в Сирию, мгновенной реакцией стали - санкции! Этим инструментом так сильно злоупотребляли, что он стал контрпродуктивным", - подчеркивается в публикации. "Соединенные Штаты (в течение нескольких десятилетий) применяют санкции, когда хотят произвести впечатление, что они предпринимают какие-то действия в противовес тому, чтобы действительно их предпринимать. Это не та ошибка, которую делает Россия. Она вмешивается с малой видимостью, но с большой карательной силой", - отмечается в статье. "Своими недавними успехами на Ближнем Востоке Россия также обязана хорошо подготовленным дипломатам, которые хорошо говорят по-арабски и поддерживают многосторонние переговоры так, как когда-то делали Соединенные Штаты. (...) Для России дело в интересе, а не в идеология. "Россия вмешалась в 2015 году, чтобы предотвратить распад государства и восстановить стабильность, - говорит представитель западной неправительственной организации, которая в течение пяти лет тесно сотрудничала с российскими чиновниками в Сирии. - Русские не пытаются переделать регион... Они хотят стабильности и бизнеса". В отличие от них, утверждает он, американскими вмешательствами движут "идеологические фантазии" и они привели к нестабильности". "Я бы сказал, что американские ценности остаются одной из наших сильных сторон, но интервенционистский позыв определенно довел нас до беды", - подчеркивает автор публикации. "Самая большая слабость Путина в Сирии - такая же, как дома: коррупция. Грубая стратегия Москвы по захвату нефтяных месторождений в курдских регионах, защищенных силами США, заключалась в том, чтобы привлечь к этому наемников, которые получают процент от любой захваченной ими нефти. Это бандитизм, а не государственная мудрость, - утверждает Дэвид Игнатиус. - Аналогичным образом, отмечает вышеупомянутый чиновник неправительственной организации, которая тесно сотрудничала с русскими, они "не смогли подготовить ни единого профессионального сирийского подразделения, в отличие от успеха США в создании элитного спецназа" среди курдов, иракцев и афганцев". "Россия веками мечтала иметь влияние на Ближнем Востоке, которое она сейчас приобретает. В конце концов, это часть оригинальной "Великой игры". Как дико, что, в конечном итоге, то, чего так отчаянно жаждала Россия, Трамп дает ей бесплатно", - резюмирует обозреватель. Источник: The Washington Post