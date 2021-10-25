Человеческий мозг уменьшился в размере 3 тыс. лет назад, т.к. человеку не нужно было помнить все самому

"Размер человеческого мозга неоднократно менялся на протяжении всей истории человечества, но примерно 3 тыс. лет назад этот жизненно важный орган уменьшился из-за формирования социальных кругов, показывает новое исследование. Американские исследователи проанализировали 985 окаменелых и современных человеческих мозгов и зафиксировали увеличение 2,1 млн лет назад и 1,5 млн лет назад, но и уменьшение в эпоху голоцена", - передает Daily Mail.

"В это время древние люди начали формировать социальные круги, в которых делились знаниями, и появились отдельные люди-специалисты по определенным задачам, что привело к тому, что мозг стал более эффективным и уменьшился в размерах. Гипотеза заключается в том, что древним людям требовалось меньше энергии мозга для хранения информации, что привело к сокращению мозга. Это заставляет предположить, что мозг современного человека может быть еще меньше из-за технологий, хранящих все, что нам нужно знать", - говорится в статье.

"Мы предполагаем, что это уменьшение произошло из-за увеличившейся зависимости от коллективного интеллекта, идеи о том, что группа людей умнее, чем самый умный человек в группе, что зачастую называют часто называют "мудрость толпы", - заявил доктор Джеймс Траниелло, из Бостонского университета и соавтор исследования. - Несмотря на это относительно недавнее уменьшение, человеческий мозг увеличился почти в четыре раза за последние 6 млн лет, "с тех пор, как Homo в последний раз имел общего предка с шимпанзе, но считается, что человеческий мозг уменьшился в объеме с конца последнего ледникового периода", написали авторы в исследовании, опубликованном в издании Frontiers in Ecology and Evolution.

Чтобы раскрыть причину изменений в мозге, исследователи использовали анализ точек изменения и обнаружили, что увеличение размеров, произошедшее миллионы лет назад, совпало с ранней эволюцией человека и технологическими достижениями. "Удивительный факт о людях сегодня заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших предков, живших в эпоху плейстоцена, - отметил доктор Джереми Де Сильва из Дартмутского колледжа, соавтор исследования. - Почему наш мозг уменьшился в размерах, остается большой загадкой для антропологов".

"Чтобы разгадать эту большую загадку, команда проанализировала исторические паттерны эволюции человеческого мозга, сравнив свои выводы с тем, что известно в сообществах муравьев, чтобы предложить широкое понимание. "Биологический антрополог, поведенческий эколог и эволюционный нейробиолог начали делиться своими мыслями об эволюции мозга и обнаружили, что совместные исследования людей и муравьев могут помочь определить, что возможно в природе", - пояснил Траниелло.

"Изучение вычислительных моделей и паттернов размера, структуры мозга рабочих муравьев и использования энергии у некоторых видов муравьев, таких как муравьи-ткачи Oecophylla, муравьи-листорезы Atta или обыкновенные садовые муравьи Formica, показало, что когнитивные способности и разделение труда на групповом уровне могут влиять на адаптивное изменение размера мозга. "Сообщества муравьев и людей очень разные и пошли разными путями в социальной эволюции", - сказал Траниелло. - Тем не менее, муравьи также разделяют с людьми важные аспекты социальной жизни, такие как групповое принятие решений и разделение труда, а также производство собственной пищи (сельское хозяйство). Эти сходства могут широко информировать нас о факторах, которые могут влиять на изменения размера человеческого мозга".

"Исследователи объясняют, что меньший мозг потребляет меньше энергии, а поскольку древние люди начали делиться знаниями 3 тыс. лет назад, их мозгу требовалось меньше энергии для хранения большого количества информации, что привело к уменьшению размера", - говорится в статье. (...)