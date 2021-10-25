Параллельно путинскому миру россияне пускаются во все тяжкие, набирая кредиты

"Благодаря высоким ценам на нефть и газ в Россию устремляются огромные суммы денег. У государства гигантские резервы и почти нет долгов. Однако у людей дела обстоят наоборот. Они, как никогда раньше, массово берут кредиты. Насколько опасным уже стал этот пузырь?", - задается вопросом журналист австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

"Денег в государственной казне имеется с лихвой. Причем в таком изобилии, какого страна не видела уже много лет. Одна только нефть, важнейший экспортный товар России, стоит 85 долларов за баррель, больше, чем со времен эпохального обвала цен в 2014 году - когда со 115 долларов она упала до уровня менее 30 долларов. Столько нефть стоила лишь однажды, некоторое время в 2018 году. Цены на российский природный газ, второй важнейший экспортный товар, уже несколько недель выше, чем на пике сырьевого бума в 2008 году", - указывает журналист.

"По расчетам рейтингового агентства Fitch, в этом году в бюджет и во внебюджетные фонды поступит 125 млрд долларов (9 трлн рублей) доходов от экспорта нефти и газа. Это почти на 70% больше, чем в кризисном 2020 году, и даже больше, чем в докризисном 2019 году. Растет и финансовая подушка: международные золотовалютные резервы уже два месяца превышают 600 млрд долларов - больше, чем когда-либо прежде. В Фонде национального благосостояния, буфере на трудные времена, лежит 191 млрд долларов, что уже соответствует 12% ВВП. А государственный долг, который в среднем по ЕС достигает 94%, по-прежнему ниже 20%", - говорится в статье.

"Таким образом, у государства есть деньги и почти нет долгов. В отличие от российских граждан. Они видели и гораздо лучшие времена. Поскольку после экономического шока в 2014 году государство экономит изо всех сил, нынешнего избытка денежных средств они почти не ощущают. Вместо этого они сейчас настолько живут в кредит, что даже центральный банк неоднократно бил тревогу. Не превращается ли долговой разгул в опасный пузырь?".

"За один год долги населения перед банками выросли на 26% и достигли 23 трлн рублей. Это первый случай в истории, когда они сравнялись с суммой, которую люди хранят на рублевых счетах".

"Помимо ипотеки, темпы роста особенно высоки для потребительских кредитов. По данным центрального банка, за первые восемь месяцев они увеличились на 14% и достигли 11,1 трлн рублей".

"В России стараются по возможности не использовать слово "пузырь". И все же насторожился далеко не только центральный банк. "Может быть, ситуация пока еще не совсем критическая, - сказал в интервью Die Presse Игорь Николаев, руководитель московского Института стратегического анализа компании ФБК, - но тенденция, безусловно, есть. И она не снижается".

"На первый взгляд, экономика и потребление работают как по маслу. (...) Но внешность обманчива. Ожидается, что экономика, темпы роста которой в этом году составляют 3%, к 2022 году вернется в режим стагнации, в котором она находится уже полдесятилетия. А нынешний потребительский спрос на две трети определяется не заработанными, а заемными деньгами, как показал анализ "Райффайзенбанка", проведенный в сентябре".

"Это щекотливая тенденция, "потому что реальные располагаемые доходы населения снижаются на протяжении многих лет", - говорит экономист Николаев".

"Зарплаты и занятость в настоящее время снова растут, но, по данным министерства экономики, этого недостаточно, чтобы компенсировать прошлогодние потери, так что тенденция относительно реального располагаемого дохода остается отрицательной по сравнению с 2019 годом. Потому что сейчас и Россия охвачена глобальной инфляцией. По данным министерства, рост цен составит 7,4% вместо ранее прогнозируемых 5,8%. Конечно, отчасти это объясняется внутренними факторами, такими как эмбарго на импорт продуктов питания, с помощью которого Путин хочет отомстить Западу, и отсутствием рыночной конкуренции".

"В отличие от Запада, центральный банк, установивший целевой уровень инфляции в 4%, постоянно повышает ключевую процентную ставку. В настоящее время она составляет 6,75%. В начале года она равнялась 4,25%", - отмечает издание.

"Все это делает кредиты еще более дорогими. Но кредитный бум это не замедлило. В том числе и потому, что многим людям заемные деньги помогают выживать. Как рассказал в одном из интервью Александр Докукин из Московского центра помощи кредитным должникам, около 20% россиян оплачивают за счет кредита лечение, 18% - образование своих детей, а еще больше - проценты по уже действующему кредиту. Это касается и все большего числа пенсионеров. Для большинства единственным выходом остается личное банкротство".

"Неудивительно, учитывая, что средние процентные ставки по кредитам составляют от 10% до 14%. Для того чтобы выйти из порочного круга и, наконец, снова повысить доходы населения, необходимо нажать на многие рычаги, - резюмирует Die Presse. - Среди прочего государство могло бы критически рассмотреть свою железную жесткую экономию, говорит экономист Николаев. "Государство копит деньги на так называемый черный день. Но когда он станет достаточно черным, чтобы правительство снова давало больше денег?".