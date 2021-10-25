Макияж - новое политическое оружие на службе у женщин?

"Некоторые женщины отказываются от макияжа, чтобы освободиться от различных диктатов. Другие размахивают своими косметическими тенями, как знаменами, проводя мастер-классы по наведению красоты. Помада не столь уж поверхностна...", - пишет журналист Le Figaro Энтони Венсан.

"Не бойтесь, выходите из дома и продолжайте работать. Но если мы увидим, что вы наносите макияж на руки, ноги или губы, мы все пресечем..." Таково пугающее послание муллы "Талибана"* женщинам Кабула, как сообщил франко-афганский журналист Мортаза Бехбуди в Twitter в августе. После возвращения к власти в стране исламских фундаменталистов афганские женщины мужественно протестуют, чтобы иметь возможность работать, учиться, а также одеваться и краситься по своему желанию. (...) Некоторые размещают свои старые фотографии в социальных сетях, где они в ярких традиционных нарядах с накрашенными лицами, под хэштегами #DoNotTouchMyClothes и #AfghanistanCulture, которые запустила доктор истории Бахар Джалали, опять же в Twitter. Салоны красоты, уже запрещенные в 1990-х годах, снова открылись в столице с 2001 года, теперь их около 200. Им пришлось снова внезапно прекратить работу, как трагически заявил один визажист BBC: "Индустрия красоты в Афганистане закончилась. И женщины, которые там работают, явно оказываются мишенями", - говорится в статье.

(...) "В противоречивом отношении к макияжу, который считается смехотворным и угрожающим, нет ничего нового, - считает социолог и историк Элоди Новински, декан факультета творческих индустрий в Глазго, Шотландия. - Церемониал красоты, воспринимаемый обществом как бесполезный, объединяет женщин, от античного гинекея до гаремов, включая современные институты красоты. Это пространство-время, где дамы могут обмениваться информацией, организовываться и сопротивляться".

"(...) "Однако в социальных сетях эти методы коммуникации, и даже сопротивления и протеста, могут стать вирусными. Так, Фероза Азиз, американка афганского происхождения, у которой 175 тыс. подписчиков в TikTok, поняла, что алгоритмы делают больший упор на мастер-классы по наведению красоты, чем на политические проповеди. Вот почему в ноябре 2019 года она озаглавила свой видеоролик "Как правильно завить ресницы", где она делает вид, что первые десять секунд занимается своими глазами, а затем, как ни в чем ни бывало, рассказывает о судьбе уйгуров, преследуемых в Китае", - отмечает автор статьи.

(...) "Самая молодая женщина, когда-либо избранная в Конгресс, бывшая официантка с Манхэттена Александрия Окасио-Кортес, рассказывает о своих процедурах красоты для того, чтобы поговорить о политической повестке дня, повторяя без умолку, что "женственность - это сила". У нее почти 9 млн подписчиков в Instagram, и она показывает, что можно наводить марафет и при этом изменять мир. Именно благодаря этому в августе 2020 года ее пригласили на YouTube-канал американского журнала Vogue (у которого 10,5 млн подписчиков), чтобы они поделилась своими советами по макияжу, объясняя, как разрушить патриархат. "Мы живем в системах, которые в основном были созданы для удобства мужчин", - отмечает там молодая женщина, с карандашом для подводки глаз в руках, делая свою речь столь же завораживающей, сколь и запоминающейся", - пишет Le Figaro.

(...) "По мнению Элоди Новински, сам формат мастер-класса по наведению красоты особенно действенен для такого рода политического послания: "Широкая публика менее настороженно относится к женщине, особенно когда она умело пользуется кисточкой. А поскольку это более привычный и доступный формат, чем политический митинг, по нему можно кликнуть, утратив свою бдительность. Сосредоточившись на лице, глазах и рте, мы лучше запоминаем произносимую речь". Молодое поколение очень любит такую смесь жанров. Более 40 тыс. подписчиков на YouTube следят за видеороликами "макияж и размышления" молодой француженки Клары Дефа, известной под именем Clarinette: она красится, анализируя миф о меритократии, говорит о принуждении к продуктивности, или даже о сексизме в реалити-шоу", - указывает журналист.

(...) "Но у макияжа, как у громоотвода, есть свои пределы, отмечает 22-летняя феминистка Клара Дефо: "Это всегда палка о двух концах: даже если макияж делает высказывания более доступными и визуально яркими, он также ослабляет их силу. Когда вы видите, как человек прорисовывает свой эффектный взгляд, это лишает остроты его речь. Именно потому, что Александрия Окасио-Кортес принимает законы в другом месте, она заслуживает доверия, когда рассказывает о уходе за собой в Vogue".

"Создательница контента считает, что это занятие становится все более и более сложным: "Истина состоит в том, что макияж остается на службе у патриархата, даже если он может иметь гораздо более творческое, даже художественное измерение, которого не существует в другом красивом жесте, таком как эпиляция". По мнению молодой феминистки, сколько бы мы ни говорили о самосовершенствовании, макияж по-прежнему воспринимается и оценивается в соответствии с критериями мужского взгляда: "На улице мужчины совершенно неспособны различить женщину, которая наносит макияж для себя, видя с этом феминистский жест, от другой женщины, которая делает это, чтобы соблазнять мужчин".

(...) "Тогда отсутствие макияжа, то есть отказ от макияжа вообще, может стать лучшим феминистским ответом против тех, кто считает косметику символом потери прав? - задумывается Энтони Венсан. "Это означало бы забыть о том, что многие женщины из рабочего класса никогда не пользуются косметикой из-за нехватки времени, ресурсов или просто желания, - напоминает Клара Дефо. - Увеличивается разрыв между теми, на кого никогда не смотрят, и теми, кто возвышает искусство отсутствия макияжа. Это становится классовой привилегией, потому что отсутствие макияжа сегодня обходится дорого". Чтобы продемонстрировать безупречный цвет лица с нужным количеством сияния, многие женщины фактически удваивают количество дорогих кремов, проводят косметические операции, делают процедуры у дерматолога и косметолога, как американская певица Алиша Киз, возглавляющая тенденцию отсутствия макияжа, гораздо более элитарную, чем это может показаться. По данным исследования Omnibus, проведенного международной интернет-компанией по исследованию рынка YouGov, после пандемии многие французские женщины наносят меньше макияжа, но вкладывают больше времени и денег в уход за кожей. Более половины женщин (56%) были бы готовы даже принять тренд отсутствия макияжа, особенно среди 18-34-летних (54%). "Выбор женщин - демонстрировать свою женственность или нет, выставлять ее в публичном пространстве или нет, является в высшей степени политическим. Грубо говоря, различные феминистские движения боролись сначала за гражданские права, затем за право распоряжаться своим телом (аборт, таблетки...). Сейчас ведется борьба вокруг имиджа женщины, в частности, с помощью макияжа", - заключает Элоди Новински.