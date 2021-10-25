Призрак Биби

"Во время зарубежных поездок премьер-министру Беннету всегда приходится подвергаться сравнению со своим предшественником Нетаньяху. Но это может быть и преимуществом", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправляется в поездки, за ним всегда следует невидимая тень. Это призрак его предшественника Биньямина Нетаньяху. (...) В конце концов, на протяжении многих лет он вбивал в голову своего народа, что только он может гарантировать безопасность Израиля, потому что ведет переговоры со всеми сильными мира сего, по крайней мере, на равных", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"То, что это было не более чем декорацией, сразу стало ясно во время первой зарубежной поездки Беннета в Вашингтон. Там президент Джо Байден с распростертыми объятиями принял его в качестве анти-Нетаньяху. Подобное наблюдалось и во время недавнего визита в Израиль канцлера Германии Ангелы Меркель, которая с утра до вечера находилась в компании Беннета и демонстративно не нашла времени для встречи с нынешним лидером оппозиции Нетаньяху", - говорится в статье.

"Однако более крепким орешком для Беннета является президент России Владимир Путин, с которым он встретился в пятницу в Сочи. Нетаньяху поддерживал с московским правителем мужскую дружбу, глубины которой Беннет вряд ли сможет достичь. Однако у него и нет такой необходимости, ведь Россия преследует на Ближнем Востоке совсем другие цели, чем Израиль. В Сирии Путин военным путем обеспечивает власть диктатора Башара Асада - а значит, и растущее иранское влияние непосредственно на границе Израиля. Это таит в себе конфликты, которые, безусловно, лучше всего решать в рамках деловых рабочих отношений", - заключает Süddeutsche.