Путин теряет российский Дальний Восток

"Меньше двух недель назад президент России Владимир Путин расхваливал аудитории азиатских лидеров успех своей политики по восстановлению российского Дальнего Востока. После этого выступления поддерживаемые Кремлем кандидаты не смогли выиграть губернаторские выборы в двух крупнейших дальневосточных регионах, что поставило под сомнение контроль Путина над обширными стратегически важными территориями, которые расположены ближе к Токио, Сеулу и Пекину, чем к Москве", - пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

"И Ищенко, и Фургал представляют парламентскую оппозицию, которая, как правило, без проблем сотрудничает с Кремлем. И все же их успех знаменует важный слом политического механизма, поддерживающего режим Путина", - считает журналист.

Фиаско Кремля можно списать на непопулярность плана по повышению пенсионного возраста. Во Владимире губернатор Светлана Орлова проиграла националисту Владимиру Сипягину, по-видимому, во многом из-за пенсионного вопроса. Но провалы на Дальнем Востоке - другое дело, потому что эту часть страны Путин осыпал деньгами, преференциями и политическим вниманием. "Несмотря на все это, Москва не расположила к себе местных жителей", - отмечает автор статьи.

Бершидский приводит мнение бывшего кремлевского советника Алексея Чадаева. В своем блоге тот написал, что к поражениям привел растущий разрыв между тремя уровнями управления Дальним Востоком: на первом верховный главнокомандующий решает глобальные геополитические проблемы, на втором корпорации бьются за подряды и бюджеты, на третьем бизнес и местное население выживают как умеют.

"Ищенко и Фургал - местные бизнесмены, которые мало получили от всех тех проектов, которые курирует Москва; в этом они похожи на большинство местных жителей. Государственные деньги просвистели над их головами подобно снарядам, летящим в какую-то другую цель. Москва все так же далеко, как и в тот момент, когда Путин начал пытаться сделать ее ближе", - считает автор статьи.

"По всей России огромна дистанция между великодержавной риторикой Путина, его мнением о стабильности российской экономики, его огромными правительственными инвестиционными программами и повседневной жизнью народа. В большинстве регионов этот разрыв заполняет апатия. На Дальнем Востоке, однако, есть острое ощущение жизни на краю империи, на границе, где послушание не является добродетелью. Отсюда совсем недалеко до сопротивления, если не до сепаратизма. Попытки его подавить, скорее всего, будут иметь столь же нежелательные последствия, как и недавняя кампания по фальсификации голосов во Владивостоке", - пишет журналист.

"На Дальнем Востоке у Путина проблема, которую он не может решить привычными методами. Будет интересно посмотреть, осталась ли у него гибкость для испытания других подходов. Если нет, угроза его системе и ее централизующим импульсам будет нарастать", - резюмирует Бершидский.