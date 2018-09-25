В России множатся симптомы политического разочарования

"В доверии к политике президента Путина и правительственной партии "Единая Россия" (ЕР) стали заметны трещины", - пишет корреспондент испанской El Pais Пилар Бонет. "Симптомами процесса, который ускорился после появления планов повысить пенсионный возраст, стали плохие результаты кандидатов-единороссов на выборах губернаторов в нескольких регионах, полученные несмотря на поддержку со стороны Москвы и подавляющее большинство ЕР в Госдуме (340 из 450 мандатов)", - говорится в статье.

На губернаторских выборах 23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты, которые были соперниками действующих губернаторов - тех, кого поддерживала "Единая Россия", рассказывает издание. В Хакасии губернатор-единоросс снял свою кандидатуру накануне выборов, результаты соцопросов были для него неблагоприятными. "Ранее были аннулированы результаты губернаторских выборов (тоже во втором туре), состоявшихся 16 сентября в Приморском крае; это рекомендовала ЦИК, сочтя, что после жалоб на нарушения невозможно установить, каковы результаты", - говорится в статье. "Критически настроенные аналитики полагают, что аннулирование результатов выборов могло быть удобным способом замаскировать фиаско кремлевского кандидата и лучше подготовиться к новым выборам", - отмечает автор.

Во Владимирской области и Хабаровском крае победили члены ЛДПР. Издание пишет, что эта партия "имеет представительство в Госдуме и в основном поддерживает линию правительства". Автор пишет: "В обоих случаях победители считались не особо харизматичными "техническими кандидатами"; по-видимому, это указывает, что граждане практиковали "карающее и протестное голосование", направленное против правительственных кандидатов".

Опросы ВЦИОМа указывают на снижение популярности и президента Путина, и "Единой России" - до 64% и 36,6% соответственно.

Толчком к снижению популярности Путина и правительственной партии считается законопроект о повышении пенсионного возраста. "Беспокойство россиян усугубляется последствиями санкций, наложенных на Москву, и перспективой новых санкций (которые затрагивают российских олигархов и предприятия, от которых зависит трудоустройство тысяч человек), а также заявлениями чиновников и топ-менеджеров, предполагающих, что, если противоборство санкций и контрасанкций продолжится, долларовые вклады в российских банках будут выплачиваться в рублях или блокироваться", - говорится в статье.