Кремль в шоке: россияне третью неделю подряд отвергают кандидатов, отобранных "вручную"

"На минувших выходных Кремль в третий раз подряд испытал электоральный шок: его "солдаты" неожиданно потерпели поражение на губернаторских выборах в двух регионах, а победили малоубедительные кандидаты от "оппозиции", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл. Автор поясняет, что в Хабаровском крае и Владимирской области кандидаты, которых Кремль отобрал "вручную", проиграли во втором туре членам ЛДПР. "При предварительном анализе складывается ощущение, что оппозиционные кандидаты извлекли выгоду из всплеска тактического голосования", - комментирует он.

Издание полагает: "Это первые (за одним исключением в 2015 году) неудачи правящей партии с тех пор, как в 2012 году были восстановлены губернаторские выборы. И произошли они в период, когда в стране искоренена состязательная, оппозиционная политика. Единственный очевидный соперник президента Путина, Алексей Навальный, в понедельник вышел из тюрьмы, отбыв 30 дней административного ареста, но сразу после освобождения был арестован".

Системные оппозиционные партии в России "согласно договоренности выдвигают кандидатов, которые кажутся простым избирателям слишком возмутительными или "токсичными". В большинстве случаев это срабатывало. Но в нынешнем году что-то изменилось. На фоне весьма непопулярной пенсионной реформы, которую затеяло правительство, избиратели стремились везде, где у них это получалось, "разбить нос" правящей партии. И массово голосовали за кандидата, у которого были наибольшие шансы на победу над кандидатом от этой партии - даже если это означало голосование за ЛДПР или не менее ненавистных коммунистов", говорится в статье.

"Проблема в том, что государственная пропаганда акцентирует не столько позитивные стороны правительственных кандидатов, сколько тезис, что оппозиция хуже и слабее, - комментирует Михаил Виноградов, глава фонда "Петербургская политика". - Теперь эта логика нарушена. Люди прибегают к тактическому голосованию".

"Пенсионная реформа все изменила. Сигнал, который люди подают Путину, прост: либо он (Путин. - Прим. ред.) вернется к старому общественному договору, при котором он защищал рядовых людей, таких как они. Либо они будут реагировать", - сказал профессор МГИМО Валерий Соловей.