"Людям все надоело": "солдатам" Кремля на выборах "разбили нос"

Фиаско кремлевского кандидата на выборах губернатора Владимирской области стало четвертым по счету поражением кандидата от "Единой России" на выборах в 22 российских регионах. "Такой серии промахов в путинской России до сих пор не было", - отмечает западная пресса. Пенсионная реформа нарушила общественный договор - "возмущенные избиратели наказывают Путина" с помощью протестного голосования.

"Возмущенные избиратели наказывают Путина, а националисты сильно укрепляются" - сообщает в заголовке британская газета The Times.

"Единая Россия" (...) потерпела свою самую большую неудачу на выборах на фоне широкого возмущения планами правительства по повышению пенсионного возраста", - пишет журналист Марк Беннеттс. "Согласно результатам голосования, сотрясшим истеблишмент, националистическая ЛДПР одержала на региональных выборах две значительные победы", - комментирует автор исход вторых туров на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области. Причем во Владимирской области кандидат от ЛДПР Сипягин почти не вел избирательную кампанию.

"Люди так сильно хотят отделаться от "Единой России", что готовы голосовать за представителя партии клоунов. Людям все надоело", - сказал Илья Яшин, которого издание называет "критиком Кремля".

"Аура непобедимости, которая была у "Единой России", испарилась, - сказал политолог Дмитрий Орешкин. - Люди хотят перемен. А избиратели теперь увидели, что Путин - не какой-то могущественный волшебник".

"На минувших выходных Кремль в третий раз подряд испытал электоральный шок: его "солдаты" неожиданно потерпели поражение на губернаторских выборах в двух регионах, а победили малоубедительные кандидаты от "оппозиции", - пишет корреспондент британской Independent Оливер Кэрролл. По его мнению, "оппозиционные кандидаты извлекли выгоду из всплеска тактического голосования".

Издание полагает: "Это первые (за одним исключением в 2015 году) неудачи правящей партии с тех пор, как в 2012 году были восстановлены губернаторские выборы. И произошли они в период, когда в стране искоренена состязательная, оппозиционная политика".

Системные оппозиционные партии в России "согласно договоренности выдвигают кандидатов, которые кажутся простым избирателям слишком возмутительными или "токсичными". В большинстве случаев это срабатывало. Но в нынешнем году (...) на фоне весьма непопулярной пенсионной реформы (...) избиратели стремились везде, где у них это получалось, "разбить нос" правящей партии", говорится в статье.

"Пенсионная реформа все изменила. Сигнал, который люди подают Путину, прост: либо он (Путин. - Прим. ред.) вернется к старому общественному договору, при котором он защищал рядовых людей, таких как они. Либо они будут реагировать", - сказал профессор МГИМО Валерий Соловей.

"В России множатся симптомы политического разочарования" - полагает испанская El Pais.

"В доверии к политике президента Путина и правительственной партии "Единая Россия" (ЕР) стали заметны трещины", - пишет корреспондент Пилар Бонет. Опросы ВЦИОМ указывают на снижение популярности и президента Путина, и "Единой России".

"Критически настроенные аналитики полагают, что аннулирование результатов выборов [в Приморье] могло быть удобным способом замаскировать фиаско кремлевского кандидата и лучше подготовиться к новым выборам", - сообщает автор.

Толчком к снижению популярности Путина и правительственной партии считается законопроект о повышении пенсионного возраста. "Беспокойство россиян усугубляется последствиями санкций, наложенных на Москву, и перспективой новых санкций (которые затрагивают российских олигархов и предприятия, от которых зависит трудоустройство тысяч человек), а также заявлениями чиновников и топ-менеджеров, предполагающих, что, если противоборство санкций и контрасанкций продолжится, долларовые вклады в российских банках будут выплачиваться в рублях или блокироваться", - говорится в статье.

"Главное - не за Путина" - таков заголовок статьи в немецкой Die Zeit.

Фиаско кремлевского кандидата на выборах губернатора Владимирской области "стало четвертым по счету поражением кандидата от партии президента на выборах, прошедших в 22 российских регионах. Такой серии промахов в путинской России до сих пор не было", отмечает постоянный автор издания Максим Киреев. "Все указывает на то, что недовольство населения в связи с повышением пенсионного возраста и налогов вкупе с экономической стагнацией набирает обороты прежде всего в регионах".

"И дело не в привлекательности кандидатов в глазах избирателей. Имело место протестное голосование. (...) В пользу этой версии говорит и тот факт, что внезапная победа на выборах застала врасплох самих кандидатов - они на нее и не рассчитывали", - констатирует Киреев.

Выигранные выборы могут способствовать зарождению в рядах коммунистов и ЛДПР новых амбиций. Этот процесс политолог Екатерина Шульман называет "пробуждением спящих институтов".

"Путин теряет российский Дальний Восток" - утверждает в заголовке Bloomberg.

"Поддерживаемые Кремлем кандидаты не смогли выиграть губернаторские выборы в двух крупнейших дальневосточных регионах, что поставило под сомнение контроль Путина над обширными стратегически важными территориями, которые расположены ближе к Токио, Сеулу и Пекину, чем к Москве", - пишет колумнист Леонид Бершидский.

"И Ищенко, и Фургал представляют парламентскую оппозицию, которая, как правило, без проблем сотрудничает с Кремлем. И все же их успех знаменует важный слом политического механизма, поддерживающего режим Путина", - считает журналист.

Фиаско Кремля во Владимире можно списать на непопулярность пенсионной реформы. Но провалы на Дальнем Востоке - другое дело, потому что эту часть страны Путин осыпал деньгами, преференциями и политическим вниманием. "Несмотря на все это, Москва не расположила к себе местных жителей", - отмечает автор статьи.

"По всей России огромна дистанция между великодержавной риторикой Путина, его мнением о стабильности российской экономики, его огромными правительственными инвестиционными программами и повседневной жизнью народа. В большинстве регионов этот разрыв заполняет апатия. На Дальнем Востоке, однако, есть острое ощущение жизни на краю империи, на границе, где послушание не является добродетелью. Отсюда совсем недалеко до сопротивления, если не до сепаратизма. Попытки его подавить, скорее всего, будут иметь столь же нежелательные последствия, как и недавняя кампания по фальсификации голосов во Владивостоке", - пишет журналист.

"На Дальнем Востоке у Путина проблема, которую он не может решить привычными методами. Будет интересно посмотреть, осталась ли у него гибкость для испытания других подходов. Если нет, угроза его системе и ее централизующим импульсам будет нарастать", - резюмирует Бершидский.