Международные юристы не рекомендуют финансировать восстановление Сирии

При отсутствии переходного политического процесса любое государство, участвующее в обновлении страны, становится потенциальным сообщником военных преступлений, считают эксперты по международному праву. Об этом пишет журналист Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.

В заявлении, которое должно быть представлено на суд общественности 25 сентября, группа из 25 всемирно признанных юристов, специалистов по послеконфликтным ситуациям, предостерегает международное сообщество против всякого поспешного восстановления в Сирии, говорится в статье.

Авторы документа, копию которого удалось заранее получить Le Monde, считают, что в отсутствие переходного политического процесса любое государство, международная организация или компания своим участием в действиях по возрождению страны потенциально становится сообщником военных преступлений, в частности "этнических чисток".

Этот призыв адресован Антониу Гутеррешу, генсеку ООН, и должен быть запущен из Нью-Йорка, накануне совещания на уровне министров о будущем Сирии, организованного в рамках Генассамблеи ООН, передает журналист.

В настоящее время страна, разделенная на части, выходит из семилетней гражданской войны, и великие державы дискутируют по поводу возможности финансирования ее восстановления, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов (255 млрд евро), поясняет автор статьи.

Россия, союзница и защитница Дамаска, побуждает Евросоюз поддержать этот процесс. Москва утверждает, что восстановление Сирии позволит избежать нового потока беженцев из этой страны и облегчит возвращение на родину сирийцев, поселившихся в ЕС, передает Виткин.

Крупные европейские столицы, особенно Париж, наоборот, полагают, что подобное вовлечение станет преждевременным. Франция настаивает на необходимости обусловливать любое восстановление в Сирии осуществлением переходного политического процесса, в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254 по Сирии, где изложен план по урегулированию конфликта, принятый в декабре 2015 года, говорится далее.

Призыв 25 юристов идет на выручку французской позиции. Среди подписантов фигурируют южноафриканка Нави Пиллэй, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и бывший президент Международного уголовного трибунала по Руанде; Стивен Рапп, бывший посол по особым поручениям США, занимавшийся военными преступлениями; и Джеффри Найс, британский адвокат, экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии, говорится в статье.

Эксперты считают, что различные элементы резолюции 2254, такие как переход к "заслуживающему доверия, инклюзивному правлению на внеконфессиональной основе", проведение свободных и прозрачных выборов и реформа конституции, представляют собой необходимое предварительное условие для помощи сирийской центральной власти, отмечает автор статьи.

Помимо этих критериев, эксперты составляют список из десяти принципов, основанных на международных обязательствах государств, которым, по их мнению, те должны следовать в своих действиях по восстановлению Сирии. Принцип номер два призывает потенциальные страны-доноры к тому, чтобы те "убедились в том, что они не облегчают проведение конфессиональной или этнической чистки в Сирии", передает Виткин.

Подобный призыв к соблюдению законов, с налетом сознательного формализма, может показаться оторванным от реальной эволюции сирийского конфликта, рассуждает журналист. Соотношение сил настолько обернулось в пользу режима Башара Асада и его союзников, что даже робкая конституционная реформа, представленная спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, представляется недостижимой.

Когда сделки по восстановлению Сирии действительно развернутся - пока до этого дело еще не дошло, - тогда поборники сохранения карантинного режима Башара Асада смогут опереться на этот документ, подытоживает Виткин.