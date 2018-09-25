Олег Сенцов стал почетным гражданином города Парижа

Парижский городской совет единогласно принял решение о присвоении звания почетного гражданина Парижа украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, приговоренному в России к 20 годам лишения свободы за терроризм и держащему голодовку уже 134 дня в знак протеста против содержания под стражей 70 политических заключенных. Его досье было представлено на рассмотрение совместно писательницей и историком Галиной Аккерман и ассоциацией "Новые диссиденты", принимающими самое живое участие в защите кинорежиссера, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"Париж известен как столица прав человека, - заявила перед голосованием мэр Парижа Анн Идальго. - Мы несем ответственность за продвижение этих ценностей во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден". Невероятно то, что данное предложение было принято единогласно, собрав голоса всех - начиная от правой оппозиции и заканчивая коммунистическим альянсом "Левый фронт", говорится в статье.

"Правые занимали очень твердую и однозначную позицию, - описывает философ Мишель Ельчанинофф, глава "Новых диссидентов", присутствовавший на трибунах. - Что касается коммунистов и "Непокоренной Франции", то они постарались подчеркнуть, что вне вопроса об аннексии Крыма незаконный характер тюремного заключения Сенцова не вызывает сомнений".

В теории этот почетный статус присуждается лишь раз в год, и мэрия Парижа уже присудила его в июне Набилу Раджабу, приговоренному к лишению свободы бахрейнскому активисту и заместителю генерального секретаря Международной федерации за права человека (FIDH). Однако неотложность ситуации с Олегом Сенцовым вынуждает сделать исключение из этого правила, отмечает автор статьи.

Эта неотложность, а также постоянное ухудшение состояния здоровья кинорежиссера были упомянуты Анн Идальго. "Мы еще можем его спасти", - все же считает она, расценивая голосование своего городского совета как "акт надежды".

Франция проявила особую активность в защите Олега Сенцова, в частности, по инициативе ассоциации "Новые диссиденты". Начиная с 14 сентября она в сотрудничестве с Французским обществом кинематографистов и интеллектуалов запустила "эстафету" однодневных голодовок перед зданием российского посольства в Париже. В субботу вечером ассоциация под открытым небом, перед тем же посольством, продемонстрировала фильм "Гамер", снятый Олегом Сенцовым. Параллельно многие деятели культуры во Франции и в других странах выступили с призывами к его освобождению, отмечает Виткин.

Что касается дипломатической стороны, то Эммануэль Макрон неоднократно упоминал эту тему в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. 10 августа французский президент попросил Путина о том, чтобы группа независимых врачей получила доступ к заключенному. Российские власти не удовлетворили это ходатайство и продолжают утверждать, что состояние Сенцова остается удовлетворительным, резюмирует автор статьи.