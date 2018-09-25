Путин сближается с Асадом за счет Нетаньяху

Москва начала передавать Дамаску современные комплексы ПВО С-300, чтобы помочь ему защититься от израильских ударов. Остававшаяся до сих пор нейтральной между этими двумя странами Россия меняет региональный военный баланс, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Владимир Путин отказывается от роли арбитра между Израилем, с одной стороны, и сирийскими и иранскими союзниками, с другой, ради того чтобы сблизиться со вторыми. Крушение российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого 17 сентября сирийской ПВО сразу после израильской атаки, послужило причиной столь резкого охлаждения между Москвой и Иерусалимом, указывает журналист.

Необходимо помочь режиму Башара Асада превратить сирийское небо в неприступное убежище перед лицом беспрестанных атак израильской авиации. Российский министр обороны Сергей Шойгу в понедельник заявил, что такие системы будут переданы Сирии. "Комплекс С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км. И одновременно поражать несколько воздушных целей. Это существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО. Хочу напомнить, что Россия в 2013 году по просьбе израильтян приостановила поставки Сирии комплекса С-300", - отметил министр.

"Надеюсь, что действия России охладят "горячие головы" и удержат их от необдуманных поступков", - резюмировал Шойгу.

Ни разу российские военные не возложили ни малейшей ответственности на сирийцев, сбивших российский самолет из ракетной системы С-200 (принятой на вооружение в Советском Союзе), подчеркивает Гриншпан.

Военные эксперты удивлены тем, что сирийские ракеты (и российский Ил-20) не оборудованы системами распознавания "свой-чужой", которые сделали бы такой инцидент маловероятным. Российское Минобороны не дало никаких объяснений подобной оплошности, предпочитая полностью возложить ответственность на израильский истребитель F-16, который сознательно прикрывался российским Ил-20, говорится в статье.

18 сентября Владимир Путин выбрал статус-кво с Израилем, говоря о "цепи трагических случайностей". А в понедельник он присоединился к позиции Минобороны. "По информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям", - заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Решение о поставке комплексов С-300 с российским персоналом для их управления предназначено для того, чтобы вынудить Израиль быть осмотрительнее вблизи российских установок и при этом всячески контролировать сирийского союзника. Минобороны внезапно становится основным игроком в Сирии", - считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

С начала 2018 года Москва делает разворот в своем нарративе по поводу сирийского кризиса. Отныне Кремль говорит о завершенном военном конфликте, находящемся в фазе политического решения. Сирия вроде бы стабильна, готова к возвращению беженцев, попутно делаются косвенные намеки странам Запада о том, что нужно профинансировать восстановление страны на условиях Башара Асада, отмечает автор статьи.

Отсюда уступки, сделанные Владимиром Путиным своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану 17 сентября, в силу которых анклав Идлиб остается под турецким контролем и блокируется наступление, подготовленное Дамаском и Тегераном. В данном регионе, где проживают как минимум 3 млн сирийцев, необходимо избежать нового кровопролития и волны беженцев, иначе будет подпорчен российский нарратив о "нормализации". Едва это соглашение было заключено, как инцидент с Ил-20 нанес ущерб российскому нарративу, вынуждая обиженную Россию рискнуть своими привилегированными отношениями с Израилем, комментирует Гриншпан.