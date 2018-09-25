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26 сентября 2018 г.
25 сентября 2018 г.

Томас Кнелльвольф | Tages anzeiger

Не всякий миллиардер может взять и обосноваться в Швейцарии

На особые права не может претендовать даже такой толстосум, как Роман Абрамович, пишет в своей статье на сайте швейцарской Tagesanzeiger Томас Кнелльвольф.

Тот, кто пишет о супербогачах из бывшего СССР, может попасть в водоворот событий и в Швейцарии. "Это и встречи с юристами, которые с проникновенным взглядом высказывают предостережения, и намеки влиятельных людей, которые, улыбаясь, указывают на возможность заработать миллионы, просто отказавшись кое-что кое о ком писать". (Речь идет о статье, опубликованной одним из швейцарских изданий, входящих в холдинг Tamedia в феврале этого года. В ней говорится о неудачной попытке Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии в 2016-2017 годах. Подробности этого дела по просьбе Абрамовича запретил публиковать суд. Холдингу Tamedia удалось оспорить это решение. Также миллиардера обязали выплатить более 20 тысяч швейцарских франков: судебные издержки и прочие расходы. - Прим. ред.).

"Швейцария вправе оценивать риски для своей безопасности в случае с мигрантами, прежде чем выдавать вид на жительство. Это касается и тех, кто бежит от гражданской войны, и миллиардеров. Последние не могут претендовать ни на какие особые права", - говорится в статье.

"Слишком много олигархов, заработавших свое состояние сомнительным путем, уже проживает на территории страны. Очень хорошо, - отмечает Кнелльвольф, - что швейцарские суды не собираются препятствовать освещению событий в этой области. Запрещать что-то журналистам - такая практика в ходу как раз на родине этих олигархов. В Швейцарии главенствует правовая государственность и свобода слова".

Источник: Tages anzeiger


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