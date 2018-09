25 сентября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Возмущенные избиратели наказывают Путина, а националисты сильно укрепляются "Единая Россия", правящая партия президента Путина, потерпела свою самую большую неудачу на выборах на фоне широкого возмущения планами правительства по повышению пенсионного возраста", - пишет в своей статье в The Times Марк Беннеттс. "Согласно результатам голосования, сотрясшим истеблишмент, националистическая ЛДПР одержала на региональных выборах две значительные победы", - комментирует автор исход вторых туров на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области. Причем, как утверждает журналист, во Владимирской области кандидат от ЛДПР Сипягин почти не вел избирательную кампанию. "Люди так сильно хотят отделаться от "Единой России", что готовы голосовать за представителя партии клоунов. Людям все надоело", - сказал Илья Яшин, которого издание называет "критиком Кремля". Издание напоминает, что ранее в разных регионах России прошли протесты против повышения пенсионного возраста. Возвращаясь к выборам, автор утверждает: "Эти неудачи "Единой России" случились вскоре после того, как компартия взяла над ней верх на выборах в местные парламенты в Центральной России, в Сибири, а также в одном дальневосточном регионе 9 сентября (так в оригинале. - Прим. ред.)". "Аура непобедимости, которая была у "Единой России", испарилась, - сказал политолог Дмитрий Орешкин. - Люди хотят перемен. А избиратели теперь увидели, что Путин - не какой-то могущественный волшебник". Газета также сообщает, что в понедельник Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста. Он "арестован, потому что власти слабы, как никогда раньше", сказала Любовь Соболь, член его антикоррупционной организации. Источник: The Times