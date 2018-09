25 сентября 2018 г. Пол Сонн, Мисси Райан | The Washington Post Болтон: американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока не уйдут Иран и его ставленники Заявление Джона Болтона о том, что США не покинут Сирию, пока там действуют иранские силы, наводит на мысль, что администрация Трампа решила продлить в стране миссию, не ограничиваясь разгромом "Исламского государства"*, пишут журналисты The Washington Post Пол Сонн и Мисси Райан. "Мы не собираемся уходить до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами границ Ирана, и это относится также к иранским ставленникам и ополчению", - заявил Болтон. "В течение многих лет Пентагон заявлял, что военная миссия США в Сирии будет завершена, как только поддерживаемые США силы победят "Исламское государство"* и завладеют территорией, которую некогда занимала эта группировка. Противодействие иранским силам пока не входило в военную миссию США", - комментируют авторы статьи. На данный момент военные не получили от Белого дома распоряжений о внесении изменений в операцию в Сирии. Министр обороны Джим Мэттис, выступая после ремарок Болтона, сообщил, что миссия в Сирии по-прежнему сосредоточена исключительно на разгроме ИГИЛ*. "Мэттис заявил, что Иран и Россия способствовали нестабильности в Сирии, и добавил, что американские войска просто не уйдут сразу и не станут подвергать только что освобожденных от ИГИЛ* людей опасности нового насилия", - передают журналисты. "Комментарии двух высокопоставленных сотрудников органов нацбезопасности ставят вопросы о том, избрала ли администрация Трампа новую политику в отношении Сирии. Теоретически американские военные могут официально остаться в Сирии в рамках миссии по уничтожению "Исламского государства"* и предотвращению его возрождения, но все же увязать свой уход с согласием Ирана вывести из страны свои силы", - пишут Сонн и Райан. В этом году Трамп потребовал немедленного вывода войск из Сирии, но в последние месяцы эта политика, похоже, меняется в пользу долгосрочного военного присутствия. По словам представителя госсекретаря по Сирии Джеймса Джеффри, президент согласился на бессрочные мероприятия в стране с дополнительной целью - добиться ухода всех иранских военных и проиранских сил. "Это значит, что мы не торопимся, - сказал Джеффри. - Я уверен, что президент с этим согласен". "Возможная перемена в подходе администрации Трампа произошла, когда Болтон, издавна занимавший жесткую позицию в отношении Ирана, сменил Герберта Макмастера на посту главного президентского советника по национальной безопасности. Болтон выступал за выход администрации из ядерного соглашения с Ираном и критиковал администрацию Обамы за разработку такой стратегии борьбы с "Исламским государством"*, которая рисковала укрепить позиции Тегерана", - отмечают авторы статьи. "При Болтоне в качестве координатора политики нацбезопасности администрация Трампа может задействовать в Сирии примерно две тысячи американских военных в качестве средства ослабления иранского влияния", - пишут Сонн и Райан. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post