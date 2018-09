25 сентября 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Путинские ракеты для Сирии "Оптимистам, по мнению которых Владимир Путин собирается сотрудничать с Израилем и США, чтобы выдавить Иран из Сирии, возможно, следует призадуматься", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Россия объявила о поставках Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, которые с меньшей вероятностью станут по ошибке сбивать российские самолеты. Также они намного более смертоносны и станут серьезной угрозой для израильской авиации, говорится в статье. Израиль часто посылает самолеты в сирийское воздушное пространство, чтобы затормозить усилия Ирана по созданию военного присутствия. Иран хочет с помощью постоянных военных баз расширить свое имперское влияние и напрямую грозить Израилю, когда начнется следующая неизбежная война. "США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху безуспешно пытались убедить Путина дистанцироваться от Ирана. Израиль, несомненно, постарается избегать инцидентов, в результате которых страдают российские силы, но у еврейского государства нет другого выбора, кроме как помешать Стражам революции создать плацдарм у его границы. Продажа С-300 - еще один показатель того, что Путин желает создавать проблемы для США и их союзников", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal