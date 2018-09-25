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25 сентября 2018 г.
25 сентября 2018 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Путинские ракеты для Сирии

"Оптимистам, по мнению которых Владимир Путин собирается сотрудничать с Израилем и США, чтобы выдавить Иран из Сирии, возможно, следует призадуматься", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье.

Россия объявила о поставках Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, которые с меньшей вероятностью станут по ошибке сбивать российские самолеты. Также они намного более смертоносны и станут серьезной угрозой для израильской авиации, говорится в статье.

Израиль часто посылает самолеты в сирийское воздушное пространство, чтобы затормозить усилия Ирана по созданию военного присутствия. Иран хочет с помощью постоянных военных баз расширить свое имперское влияние и напрямую грозить Израилю, когда начнется следующая неизбежная война.

"США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху безуспешно пытались убедить Путина дистанцироваться от Ирана. Израиль, несомненно, постарается избегать инцидентов, в результате которых страдают российские силы, но у еврейского государства нет другого выбора, кроме как помешать Стражам революции создать плацдарм у его границы. Продажа С-300 - еще один показатель того, что Путин желает создавать проблемы для США и их союзников", - заключает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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