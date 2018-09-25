Главное - не за Путина

Является ли задержание Алексея Навального решением проблемы с оппозицией, которая встает перед Владимиром Путиным? Нет, уверен постоянный автор Die Zeit Максим Киреев. В регионах выборы выигрывают кандидаты, которые изначально на победу и не надеялись.

Не успел Алексей Навальный в понедельник утром выйти на свободу после месяца, проведенного за решеткой, как его тут же задержали снова. И снова он должен будет предстать перед судом в связи с призывами к несанкционированным властями акциям протеста. "Уже в понедельник вечером, - пишет Киреев, - оппозиционер был приговорен к 20 дням лишения свободы".

Примерно в это же время в нескольких часах езды к востоку от российской столицы разыгрывались иные сцены. На избирательных участках Владимирской области обрабатывались последние бюллетени второго тура губернаторских выборов. По итогам стало ясно, что кандидат Кремля Светлана Орлова - до недавних пор занимавшая пост губернатора области - потерпела на них фиаско, набрав 37% голосов, а ее конкурент Владимир Сипягин из ЛДПР получил поддержку 57% избирателей, сообщает Die Zeit.

"Это стало четвертым по счету поражением кандидата от партии президента на выборах, прошедших в 22 российских регионах. Такой серии промахов в путинской России до сих пор не было, - отмечает журналист. - Все указывает на то, что недовольство населения в связи с повышением пенсионного возраста и налогов вкупе с экономической стагнацией набирает обороты прежде всего в регионах".

По данным ВЦИОМ, в период с июня по август рейтинг кремлевской "Единой России" снизился с 48,9% до 35,3%, говорится в статье. В воскресенье победу над действующим губернатором Хабаровского края от правящей партии одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В Приморье в связи с предполагаемыми подтасовками результатов выборов их итоги были отменены, а в Хакасии поддерживаемый Москвой действующий глава региона снял свою кандидатуру со второго тура голосования.

"И дело не в привлекательности кандидатов в глазах избирателей. Имело место протестное голосование. (...) В пользу этой версии говорит и тот факт, что внезапная победа на выборах застала врасплох самих кандидатов - они на нее и не рассчитывали. Фургал, например, еще в преддверии выборов заявил о том, что готов работать в новой администрации в должности заместителя действующего губернатора, который ему в итоге и проиграл. Да и победивший во Владимирской области Сипягин был тем, кто должен был создавать видимость честной конкуренции на выборах. Но расчет Кремля не оправдался", - констатирует Киреев.

"В последние годы власть потратила много сил на то, чтобы ликвидировать либеральную оппозицию в Москве и Санкт-Петербурге. Навальный, который на предыдущих выборах мэра Москвы набрал 27%, не мог впредь участвовать в выборах, поскольку был признан виновным в мошенничестве в ходе сомнительного процесса. Другие либеральные силы так и не смогли договориться относительно единого кандидата от оппозиции - в итоге действующий мэр столицы Собянин без труда набрал 70% голосов", - передает автор.

По мнению журналиста, выигранные выборы могут способствовать зарождению в рядах коммунистов и ЛДПР новых амбиций. Этот процесс политолог Екатерина Шульман называет "пробуждением спящих институтов". "Механизмы имитации - такие, как марионеточные партии в политической системе России, - функционируют лишь тогда, когда внешние условия остаются стабильными, а в экономике все спокойно", - говорится в статье.

"Но как только эти партии получают голоса избирателей, они вступают в разговор с властью уже с других позиций", - отмечает политолог.

Путин недоволен неожиданным появлением политических оппонентов, пишет в заключение Максим Киреев. Об Алексее Навальном беспокоиться уже не стоит - нынешний арест будет для оппозиционного политика третьим по счету в этом году и снова будет связан с нарушением закона о демонстрациях. При наихудшем сценарии развития ситуации ему грозит до трех лет лишения свободы.