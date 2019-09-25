Количество сперматозоидов у мужчин уменьшилось за 40 лет более чем в два раза

"Начиная с 1970-х годов, исследователи наблюдают неуклонное сокращение количества сперматозоидов у мужчин. "Кризис спермы" пока не наступил, однако тенденцию стоит воспринимать всерьез: уже через 30 лет большая часть мужчин на Западе могут оказаться бесплодными", - пишет немецкий журналFocus.

"За последние четыре десятилетия количество сперматозоидов в эякуляте мужчин сократилось на 60%. Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме проанализировали без малого 250 исследований, в которых в общей сложности приняли участие 43 тыс. мужчин. В эякуляте мужчин содержится сегодня "только" 138 млн сперматозоидов. При этом в 1973 году среднее количество сперматозоидов в эякуляте составляло 338 млн". Впрочем, по данным ВОЗ, нормой считается и содержание в эякуляте 39 млн сперматозоидов, отмечает издание.

Тем не менее, учитывая устойчивость тенденции, при сегодняшнем сокращении количества сперматозоидов на 1,6% в год через 30 лет многие мужчины могут стать бесплодными - это, прежде всего, касается мужчин, проживающих в западных промышленных странах. "Кроме того, - подчеркивает издание, - сокращение числа сперматозоидов повышает риск развития определенных болезней, например, рака яичек".

Причину сокращения числа сперматозоидов ученые видят в изменении образа жизни мужчин и влиянии окружающей среды. "Так, химикаты из пластмасс или косметики действуют подобно женскому гормону эстрогену. Лишний вес, потребление алкоголя и сигарет также могут оказывать отрицательное воздействие на количество сперматозоидов", - пишет Focus.