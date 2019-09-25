Шаман хочет изгнать Путина из Кремля

"Чтобы избавиться от "демона", Александр Габышев пешком хотел дойти до Москвы. Однако своей цели он не достиг", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Полгода назад шаман из Якутии отправился в путь, чтобы изгнать из Кремля Владимира Путина, которого он назвал "демоном". Но после пройденных 3 тыс. километров Габышева задержали полицейские и отправили обратно в Якутск, где его определили в психиатрическую клинику для прохождения обследования, а затем отпустили на свободу. Тем не менее, против Габышева завели дело о призывах к экстремизму, передает журналист Штефан Шолль.

"Мужчина абсолютно неопасный. Может быть, у него есть легкие психические нарушения, - сказал в разговоре с Frankfurter Rundschau московский философ Иван Кондратьев. - Но государственная власть преследует его как средневекового колдуна". Кремль, пишет публицист Андрей Колесников, испугался. "Это новый юродивый, которого трудно объявить новым оружием оппозиционеров, финансируемым посольством США (...)", - пишет он".

"Юродивыми на Руси считали аскетичных монахов, которые босиком или даже нагишом прозябали на улице, но именно поэтому и почитались народом и дворянами, - поясняет автор статьи. - Сибирских шаманов объединяет с ними то, что и они путем лишений и физической боли ищут близости с небесными силами. Но многие россияне предпочитают сравнивать воинственного Габышева с предводителями казаков Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым, которые расшатали отдаленные районы царской России народными восстаниями, но потерпели неудачу. Оба были четвертованы в Москве".

"Габышев отделался легко. Но мятежный и громогласный шаман вновь пробудил в российской столице давно забытые фантазии. Не является ли Габышев, как и сибирский целитель Распутин сотню лет назад, предвестником новой кровавой смуты? Не грозит ли Кремлю настоящая опасность с непостижимого востока собственной страны, а не с либерального Запада?".

"Общество ждет нового, мифического героя, утверждает политолог Сергей Обухов. "Даже пародия на него вроде Саши-шамана приковывает внимание масс", - говорит он".

Пять молодых сторонников Габышева тем временем продолжают свой путь в Москву. "Юродивые или воины из российской провинции, желающие навести порядок в столице, пользуются сегодня большой популярностью", - отмечает Frankfurter Rundschau.