25 сентября 2019 г. Майкл Пил | Financial Times ЕС нащупывает, как вести себя с Россией Владимира Путина "Усилия ЕС по предотвращению создания Россией альянса с Китаем являются контрольным тестом для желания блока разработать более напористую внешнюю политику в мире растущих геополитических столкновений - и результаты пока неясны. В докладной высшим дипломатам ЕС, написанной в этом месяце Маркусом Эдерером, послом блока в Москве, обрисовывается укрепляющееся среди некоторых в Брюсселе и европейских столицах мнение о том, что требуется вывести отношения с президентом Владимиром Путиным из глубокой заморозки, в которую они погрузились после аннексии Россией Крыма в 2014 году", - пишет Financial Times. "Лидеры ЕС должны сделать "прагматичный" шаг в направлении "углубленной координации" с Россией, чтобы справиться с "евразийской конкуренцией" по мере роста влияния Китая в обширном регионе, который простирается от Иберии до Сибири, пишет немецкий дипломат, который ранее был представителем ЕС в Пекине", - говорится в статье. "[ЕС] может потерять все, если проигнорирует тектонические стратегические сдвиги в Евразии", - предупредил Эдерер, предложив расширить сотрудничество в таких областях, как связь 5G, защита личных данных и Арктика. "Документ Эдерера был подготовлен в преддверии форума по теме "Связи ЕС и Азии" в Брюсселе в пятницу. На нем должен присутствовать Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, что является признаком того, что и в штаб-квартире ЕС, и в Токио предпринимаются усилия, чтобы предложить альтернативы обширной инициативе Китая в области международной инфраструктуры "Пояс и дорога", которая получила поддержку более половины из 28 стран-членов ЕС", - пишет газета. "(...) Некоторые страны, включая Францию и Финляндию, которая является председателем блока, стремятся использовать политическую возможность в отношениях с Кремлем, которая, как они считают, возникает в результате контактов, установленных между Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Это привело к знаменательному обмену заключенными между двумя странами в этом месяце", - напоминает газета. "Но многие не уверены, что это правильный подход, даже в эпоху, когда традиционный американо-европейский альянс разрушается. Документ Эдеререра вызвал удивление среди дипломатов из Центральной и Восточной Европы, которые считают Кремль и Путина не заслуживающими доверия. Эти предложения вызвали у дипломатов опасения по поводу возможного отступления ЕС от жестких экономических санкций, наложенных на Москву после аннексии Крыма", - указывает газета. "Париж и Хельсинки подчеркивают, что они по-прежнему твердо придерживаются общей позиции ЕС о том, что Москва должна соблюдать Минские мирные соглашения (...)". "Другим потенциально важным изменением является уход в конце ноября Дональда Туска, президента Европейского совета и человека, занимающего позицию ястреба в отношении России. Туск (...) "избегал безосновательных дебатов" по России во время своего руководства на саммитах блока "для того, чтобы сохранить важное единство" в отношении санкций, отметил один дипломат ЕС. Преемник Туска, Чарльз Мишель, в этом месяце отметил, что Россия остается "угрозой для европейской безопасности", но заявил, что ЕС также должен "иметь дело с той реалией, что она также является соседом". "Немногие наблюдатели ожидают, что европейцы отменят санкции против Москвы, когда они в следующий раз приблизятся к сроку их шестимесячного продления в начале следующего года. Но как показывают споры о политике в отношении России, дебаты о том, как блоку следует взаимодействовать с миром в эпоху конкуренции великих держав, стали более острыми и сложными". (...) Источник: Financial Times



Читайте также: