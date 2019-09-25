Водород, полулегкий и двуликий

"По случаю 150-летнего юбилея периодической таблицы элементов, созданной Дмитрием Менделеевым, пристально взглянем на первую из ее 118 клеточек, занятую самым легким элементом", - пишет журналист Le Monde Давид Ларуссери.

"(...) Водород имеет самое легкое из ядер, а также самый распространенный во Вселенной элемент. Невозможно представить что-то проще: один электрон вращается вокруг одного протона, - говорится в статье. - Этот единственный электрон придает высокую реакционную способность водороду, который любит связываться с одним из себе подобных и образовывать молекулярный водород, H2, который становится газообразным при нормальных условиях температуры и давления и который был первым газом, обнаруженным химиками в XVIII веке. Это лишь одна из многих трансформаций этого двуликого Януса, который, как и многие атомы, иногда полезен, иногда вреден".

"Этим летом водород вызвал преувеличенный приступ истерии. Одна из его радиоактивных форм, называемая "тритий", с двумя нейтронами в дополнение к протону, оказалась способной загрязнять питьевую воду. Фактически, тревожное предупреждение было лишь напоминанием о присутствии этого, в основном, искусственного элемента в нетоксичных дозах в окружающей среде и ниже естественного уровня радиоактивности. Скандальная сторона этой новости была спровоцирована тем фактом, что тритий поступает с атомных электростанций. Они производят электричество путем распыления воды благодаря энергии, получаемой от деления крупных ядер урана", - пишет Le Monde.

"Этот эпизод напоминает старую историю атомной и водородной энергетики, почти такую же старую, как Большой Взрыв, произошедший 13,6 млрд лет назад. Это действительно первый атом, появившийся во Вселенной. Он также служит топливом для звезд и, следовательно, котлом для создания естественных элементов периодической таблицы", - напоминает журналист.

"(...) Отсюда и прометеевская идея о приручении ядерного синтеза звезд на Земле. В 1952 году в США взрывается первая водородная бомба", - пишет издание.

"(...) Если этот газ приручить, то он может приводить автомобили в движение по другому химическому принципу", - продолжает автор публикации.

"(...) Простой и очень полезный водород остается загадочным. Некоторые пытаются разглядеть, попадет ли таким же образом в поле гравитации его двоюродный брат, антиводород, антиэлектрон, вращающийся вокруг антипротона. Если произойдет хоть малейшее отклонение, то, как предвосхищают различные теории, откроется окно в неизвестные физические законы. И тогда Янус получит новое лицо", - резюмирует Ларуссери.