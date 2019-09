25 сентября 2019 г. Фредерик Отран | Libération Дело Трампа-Зеленского: растет число демократов, поддерживающих импичмент "Он раскачивается, но, кажется, никогда не потонет. Он раздвигает границы и множит удары перочинным ножиком по американской демократии и на данный момент не заплатил за это цену. С 2016 года Дональду Трампу удалось уцелеть после своих презрительных замечаний о женщинах, многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, своей недостойной защиты белых супрематистов в Шарлоттсвилле или обвинений в сговоре с Россией и препятствования правосудию. В поляризованной до крайности Америке миллиардер и несгораемый президент с удивительно стабильной кривой социологических опросов одновременно бьет рекорды непопулярности и популярности - в зависимости от того, является ли респондент демократом или республиканцем. Это признак того, что в Соединенных Штатах различные лагеря, похоже, застыли на месте, проявляя безразличие к нарушениям Трампа", - пишет журналист французской Liberation Фредерик Отран. "Однако последнее нарушение, судя по всему, сдвинуло границы, по крайней мере, со стороны демократов, где новые голоса, до сих пор неохотно принимавшие такой путь, заявляют, что в Палате представителей, контролируемой их партией, начинается процедура импичмента американского президента. В чем же его обвиняют в этот раз? В оказании давления на иностранного лидера (президента Украины), с целью попытки нанести вред конкуренту-демократу (бывшему вице-президенту Джо Байдену), используя американские деньги в качестве рычага. Предполагалось, что это давление было оказано во время телефонного разговора между главами двух государств 25 июля. По данным The Wall Street Journal, во время разговора Трамп не менее восьми раз побуждал своего украинского коллегу Владимира Зеленского провести расследование по делу Джо Байдена и его сына Хантера. Поскольку, по словам Трампа и его союзников, Джо Байден, тогдашний вице-президент Барака Обамы, мог заставить Киев уволить прокурора, который занимался расследованием деятельности той украинской газовой компании, в которой работал его сын. Трамп видит в этом свидетельство вопиющего конфликта интересов. Но до сих пор нет фактов, подтверждающих эти обвинения", - указывает автор статьи. "(...) После того, как газета The Washington Post обнародовала сведения об этом разговоре, откровения в американской прессе следуют одно за другим. Последние данные на вечер понедельника являются особенно компрометирующими для Дональда Трампа: по данным The Washington Post и The New York Times, он якобы приказал заморозить 391 млн долларов (355 млн евро) военной помощи Украине всего за несколько дней до разговора с Владимиром Зеленским. Подобное замораживание, способное удивить и разозлить американских военных и дипломатов, ответственных за это досье, вызывает подозрения в шантаже со стороны президента. Хотя Трамп утверждает, что заблокировал средства, потому что хотел, чтобы "другие страны", включая Германию и Францию, сделали свой вклад в Украину. После сильного политического давления и давления со стороны органов безопасности Белый дом, наконец, разблокировал деньги в середине сентября", - отмечает журналист. "Во вторник Дональд Трамп объявил этот скандал "смешным" и осудил "охоту на ведьм". Он признает - и не стыдится - что обсудил со своим украинским коллегой возможное расследование в отношении клана Байденов ("Джо Байден и его сын коррумпированы", - настаивал он накануне), однако он говорит, что "не оказывал никакого давления" на Киев. У демократической оппозиции иное мнение, согласно которому миллиардер явно злоупотребил своей властью против иностранного коллеги-новичка и к тому же сильно зависимого от поддержки Соединенных Штатов. И все это Трамп сделал ради своей личной политической выгоды", - считает Libération. "Признак того, что эта полемика отличается от предыдущих - более десятка умеренных демократов в понедельник заявили, что отныне они выступают за процедуру импичмента, если давление со стороны Трампа подтвердится и если Белый дом откажется передавать в Конгресс жалобу сотрудника разведывательной службы", - говорится в статье. "(...) Если прогрессивное крыло демократов месяцами заявляло, что этот рубеж надо пересечь, то лидеры партии, в первую очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, до сих пор вела себя очень сдержанно. И для этого у Нэнси Пелоси не было недостатка в аргументах: большинство американцев выступают против такого подхода; импичмент обречен на провал, потому что Сенат, находящийся в руках республиканцев, никогда не проголосует за то, чтобы свергнуть президента; к тому же, вполне реален риск сильно раззадорить трампистский электорат. Однако тяжесть украинского эпизода заставила ее ужесточить тон и объявить миллиардеру о начале процедуры импичмента", - отмечается в публикации. "(...) Пелоси не ошибается, опасаясь политических и избирательных последствий импичмента. Но ей также следует позаботиться о сохранении авторитета демократов и уберечь целостность Палаты представителей, - анализирует ее бывший глава аппарата Джон Лоуренс, который предостерегает от расплаты за инертность: "Бездействие предоставило бы Трампу и будущим президентам гарантию того, что их преступления окажутся безнаказанными. Бездействие также способно ослабить роль Конгресса как равной ветви власти". Источник: Libération



Читайте также: