Разоблачительный скандал становится дилеммой для украинского президента

"Президент США Трамп якобы пытался заставить своего украинского коллегу Зеленского предоставить компрометирующий материал о сыне Джо Байдена. Что этот разоблачительный скандал значит для Киева?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Зеленскому и его стране нужна поддержка со стороны Трампа и США, - указывает журналистка Кристина Хебель. - По ВНП на душу населения Украина является самой бедной страной Европы. Государству угрожает Россия, большой сосед, уже более пяти лет ведущий войну на Донбассе и аннексировавший Крым. Без помощи Вашингтона - дипломатической, финансовой и военной - Зеленский мало что сможет изменить".

"Но теперь украинский президент оказался в центре скандала, получившего широкую огласку в США и дающего представление о том, насколько жесткой будет предвыборная борьба за пост президента - в данном случае за счет Украины".

"Трампа обвиняют в том, что он, возможно, хотел добиться сделки: предоставить финансовую помощь Киеву в обмен на украинскую информацию для грязной кампании против политического конкурента - Байдена".

"Трамп и его окружение на протяжении нескольких месяцев пытаются извлечь выгоду из связей Байденов с Украиной, - отмечает издание. - Хантер Байден с 2014 года работал в совете директоров украинского газового концерна Burisma, принадлежащего одному из бывших министров экс-президента Виктора Януковича; против собственника велось следствие по подозрению в коррупции".

"Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, отвечал за политику США в отношении Украины. Сторонники Трампа охотно утверждают, что Байден использовал свою должность для того, чтобы защитить своего сына от украинского правосудия. При этом Байден лично, угрожавший в Киеве в 2016 году отказом в предоставлении миллиардного кредита, способствовал тому, что был уволен генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Именно Шокин отвечал за расследование дела компании Burisma (...)", - указывает Хебель.

Теперь Зеленский стоит перед дилеммой, полагает журналистка. "Если он согласится на требование Трампа и настоит на расследовании против Хантера Байдена, его, вероятно, обвинят в том, что он вмешался в президентские выборы в ущерб интересам демократов. Если Зеленский откажет Трампу, он настроит против себя Белый дом", - отмечает издание.

Киев ведет себя сейчас подчеркнуто сдержанно. "На первой встрече с Трампом речь идет о том, чтобы завоевать доверие президента США, говорит киевский политолог Владимир Фесенко. "Зеленский должен сконцентрироваться на том, чтобы понравиться Трампу, установить эмоциональную связь". В ином случае, считает политолог, стоит сохранять строгий нейтралитет. "Это будет непросто, но в команде Зеленского знают о рисках этого скандала", - говорит Фесенко".

"Он предполагает, что Киев будет настаивать на том, чтобы Вашингтон подал запрос о разъяснении роли сына Байдена. Но Трамп вряд ли будет делать это на официальном уровне".

"Однако на этом данная тема для президента США не будет исчерпана, считает Фесенко. "Давление сохранится - неофициально", - передает Der Spiegel.