Подводный кризис

"Это не так заметно, как на суше, однако климатический кризис также оказывает отрицательное влияние на океаны и меняет их, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Что именно происходит и какие последствия это может повлечь за собой для человека, поясняется в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). (...) Но как изменение климата влияет на организмы, живущие в океанах?".

"Океаны поглощают 80% тепла, которое человек выделяет в климатическую систему, - отмечает автор статьи Тина Байер. - В результате океаны уже значительно нагрелись до глубины 3 тыс. метров". К тому же, в океанах случаются периоды высокой температуры, когда на короткое время температура воды повышается на несколько градусов. "Это приводит к массовой гибели прежде всего почвенных организмов в затронутом регионе", - говорит Дитер Пипенбург, морской биолог из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Моллюски, черви, улитки и другие беспозвоночные животные слабеют, потому что больше не выдерживают высоких температур".

По данным Greenpeace, с 1955 года температура поверхностных вод Мирового океана в среднем выросла на 0,6 градуса Цельсия. По словам морского эколога Юлиана Гутта, "повышение температуры ускоряет обмен веществ всех живых существ", что требует дополнительной энергии, которая могла бы расходоваться на другие процессы, например, при размножении. В результате популяции живых организмов сокращаются.

"Животные, способные к передвижению, избегают растущих температур, перемещаясь на север. Например, южная часть Северного моря уже сейчас стала слишком теплой для трески, поэтому в последнее время эту прожорливую рыбу все чаще встречают на Шпицбергене, где раньше ей было слишком холодно". Тем не менее, по словам Гутта, в целом многообразие видов сокращается, передает издание.

Шанса избежать высоких температур нет у животных, которые уже сейчас обитают в наиболее холодных регионах Земли. Так, особенно критичной ситуация может стать для белых медведей. "То же самое касается и самых маленьких животных, например, криля в Антарктиде. Маленькие рачки живут подо льдом, где питаются водорослями, растущими на нижней стороне льдин. Если лед растает, крилю больше нечем будет питаться и он умрет. Киты, ежегодно проплывающие тысячи километров, направляясь из регионов спаривания в тропиках и субтропиках в Антарктиду, чтобы питаться там крилем, напрасно проделают свой долгий путь", - говорится в статье.

"Малоизвестен тот факт, что изменение климата, а точнее увеличение концентрации CO2, также повышает кислотность океанов. Углекислый газ растворяется в морской воде. При этой химической реакции образуется углекислота. Положительная сторона этого процесса заключается в том, что он тормозит изменение климата, так как углекислый газ снова удаляется из атмосферы. Таким образом океаны поглотили почти треть углекислого газа, попавшего в атмосферу в результате человеческой деятельности с начала индустриализации. При этом средний уровень pH морской поверхности сократился с 8,2 до 8,1. Этот крошечный отрезок на логарифмической шкале pH соответствует увеличению кислотности на 30%".

Уровень pH также влияет на обмен веществ в организмах. Особо негативное воздействие повышение кислотности океанов оказывает, очевидно, на организмы с известковой раковиной. Как показывают эксперименты, под воздействием углекислоты раковины крылоногих моллюсков истончаются и животные погибают.

Другие планктонные животные, вероятно, менее чувствительны к повышенной кислотности воды. "Однако зоопланктон является основой всей животной жизни в океанах. Им питаются мелкие рыбы, которых в свою очередь едят более крупные рыбы и морские птицы. Пищевая цепочка охватывает китов, тюленей и людей. Первые признаки сокращения числа крылоногих моллюсков уже зафиксированы", - указывает Süddeutsche Zeitung.