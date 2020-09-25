Министр экономики ФРГ предостерег от прекращения строительства "Северного потока-2"

Отравление Навального "привело к большой напряженности в отношениях между Германией и Россией", пишет немецкий таблоид Bild. "Однако министр экономики ФРГ Петер Альтмайер выступил с отказом в удовлетворении требований остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, проблематично "каждые несколько месяцев ставить под сомнение проекты, рассчитанные на несколько десятилетий", заявил он в интервью изданию Handelsblatt".

По мнению политика, критикам проекта "следует задать себе вопрос о том, "откуда в будущем должен будет поступать газ". "По его мнению, "количество газа, который должна импортировать Европа, будет расти", - передает издание.

"Альтмайер отверг обвинение в излишней зависимости от российских поставок газа. Он всегда придерживался позиции, "что мы не должны поддаваться шантажу", сказал он. Но это, по его словам, не должно означать, "что можно каким-либо образом преуменьшать значение попытки убийства Навального". Однако газ предназначен не только для Германии, но и для многих других стран ЕС, поэтому необходимо провести консультации с партнерами о возможных последствиях, считает Альтмайер".

"Министр экономики предостерег от введения санкций. По его словам, зачастую они действуют не только против стран, в отношении которых они были введены, но и затрагивают деловые отношения немецких и европейских компаний".

"Страна с нашими внешнеполитическими связями должна задать себе вопрос о том, какого эффекта могут достичь санкции и насколько ими можно ослабить в первую очередь самих себя", - заявил министр экономики".