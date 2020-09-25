Белоруссия: "Мы многого ждем от Франции"

Лидер белорусской оппозиции, находящаяся в изгнании в Литве, Светлана Тихановская в интервью Le Figaro призывает Европу к твердости по отношению к нынешнему руководителю Александру Лукашенко.

"(...) Тайком организованная инаугурация много говорит о нашем так называемом президенте, но она абсолютно ничего не меняет, - указывает Тихановская. - Она просто показывает, что он боится своего народа. Ее даже не транслировали по телевидению... Правда заключается в том, что Лукашенко скрывается, потому что с 9 августа в глазах белорусов он нелегитимен. Они ему больше не доверяют, больше не видят в нем своего президента. Картинки с его инаугурации только вызвали новую волну протестов. Люди вышли на улицы, чтобы показать свой отказ, и их митинги жестоко подавлялись. Но где же его мнимые 80% сторонников? И почему они не пришли его поздравить? Я также обращаю внимание на то, что и европейские страны считают его избрание тем, чем оно является на самом деле: фарсом".

"(...) Европа должна быть смелее. Вы видите, насколько храбрый белорусский народ и за что он борется. Разве не было бы замечательно, если бы новая европейская страна открылась для демократии? (...) Важно, чтобы Лукашенко подвергся санкциям, чтобы он понимал, что Европа не оставит его преступления безнаказанными, и что она отвергает применение насилия против собственного народа. Европа - это прежде всего демократия и защита прав человека. Обсуждение нелегитимности Лукашенко очень важно, но еще важнее судьба белорусского народа. Однако этот народ не имеет права высказываться под угрозой заключения в тюрьму. Ему не разрешается выходить на улицу, чтобы критиковать режим, или проводить свободные выборы для избрания своего президента...", - говорит Тихановская

"(...) Я очень рада, что господин Макрон приезжает в Вильнюс. Не знаю, будет ли у меня возможность встретиться с ним, но я знаю позицию Литвы по Белоруссии. Литовские власти очень привержены нашему делу, и я уверена, что они объяснят ему серьезность ситуации в Минске. (...) Мы многого ожидаем от него. (...) Мы искренне сожалеем, что президент Путин решил поддержать диктатора, против которого выступает белорусский народ, но мы знаем, что он прислушивается к мнению Макрона. Нам хотелось бы, чтобы Франция начала диалог и выступила в роли посредника для выхода из кризиса", - отмечает собеседница издания.

"(...) Единственным способом расшатать Лукашенко является давление: демонстрации, забастовки, влияние соседних стран и ОБСЕ. Должна прекратиться финансовая поддержка режима, чтобы он больше не смог платить полиции, нападающей на протестующих. Должен начаться диалог, для того, чтобы политический и экономический кризис дальше не углублялся", - утверждает лидер оппозиции.

"(...) Если Лукашенко хотел провести реформу Конституции, то думать об этом нужно было раньше. Сейчас это просто способ выиграть время. Белорусы больше не хотят видеть у власти этот режим", - заявляет Тихановская.

"(...) Координационный совет белорусской оппозиции был создан для налаживания диалога между народом и властью. Он состоял из 7 человек, 4 из которых находятся в тюрьме, а 2 изгнаны из страны. Лишь лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич все еще на свободе - но на ее защиту по очереди встают послы нескольких европейских стран, не давая ей попасть в тюрьму. Полиция разбила лагерь возле ее дома, чтобы ее запугать. Перед лицом такого наступления мы реорганизуемся на основе круга из 70 деятелей в области спорта, политики и экономического мира. Я не вовлечена в это напрямую, поэтому власти могут разговаривать с ними, пусть даже они отвергают мое избрание президентом. Но это непросто, потому что люди находятся под давлением: они знают, что их могут посадить за их активность", - поясняет Тихановская.

"(...) В прошлом моего мужа Сергея Тихановского критиковали за связи с Москвой. В начале президентской кампании его представляли, как пророссийского кандидата. А когда Лукашенко увидел, что нас начали поддерживать европейцы, он стал обвинять их в том, что они управляют демонстрациями. Если Лукашенко хочет найти виновника, ответственного за происходящее в стране, то все, что ему нужно сделать - это посмотреть в зеркало", - резюмирует собеседница издания.