Полная утрата Лукашенко реальности

"Лукашенко вступил в свою должность, как криминальный авторитет. Это представление показывает, что он сам больше не верит собственной лжи", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Франк Герольд.

"Александр Лукашенко сам привел себя к присяге и вступил в должность президента Белоруссии в узком кругу верных ему людей. Без привычной огласки, без шумихи. (...) Место действия было оцеплено тяжеловооруженными людьми", - передает автор статьи.

"Герметично закрытое мероприятие вызвало ассоциации с посвящением в "семью" нового крестного отца мафии, - отмечает издание. - (...) И оно также показало, что Лукашенко сам больше не верит собственной лжи о том, что он был избран президентом 80% белорусских избирателей".

"Лукашенко потерял всякое законное основание возвеличивать себя как главу Белоруссии. (...) Он фальсифицировал результаты голосования, сомнения в этом кроме него - по крайней мере официально - допускает лишь российский президент Владимир Путин. Но даже он предпочел бы избавиться от Лукашенко", - говорится в статье.

"Но не с помощью революции, которая уже почти два месяца ускоряет давно назревшее преобразование Белоруссии. Лукашенко же объявляет эту революции оконченной. Если требовалось последнее доказательство того, что автократ теряет всяческое понимание действительности, то его инаугурация наглядно это показала", - заключает Der Tagesspiegel.