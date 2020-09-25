Еще до закрытия первых избирательных участков Трамп напишет в Twitter о "грандиозной победе"

"В том, что в случае поражения Дональда Трампа на выборах произойдет беспрепятственная передача власти, вовсе нет уверенности. Ведь он по-прежнему не хочет гарантировать, что он мирно уйдет с поля боя", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Посмотрим, что произойдет", - ответил Дональд Трамп, когда в среду один из журналистов спросил его, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае "победы, поражения или ничьей" на президентских выборах. Президент отказался давать такую гарантию - не в первый раз", - отмечают журналисты Каролина Дрютен и Даниэль Фридрих Штурм.

(...) Почти во всех федеральных опросах лидирует демократ Джо Байден. Что произойдет, если Трамп просто останется, использует свои президентские полномочия для того, чтобы воспрепятствовать передаче власти? Наблюдатели опасаются насилия и хаоса", - указывает издание.

"Ведь для Трампа многое стоит на кону. Вместе с самой влиятельной должностью в мире он потеряет и свой иммунитет от уголовного преследования. Противники Трампа обвиняют его в воспрепятствовании правосудию и нечестном финансировании избирательной кампании. Вполне возможно, что после его ухода с должности президента против него начнется расследование", - говорится в статье.

"(...) Сегодня сценарии, подобные военным, кажутся антиутопией. Однако из-за высказываний Трампа подобное развитие событий более не представляется совсем невозможным", - отмечают авторы статьи, представляя четыре возможных сценария.

Гражданская война - после дня выборов борьба продлится несколько недель

"3 ноября, вечером в день выборов, еще до закрытия первых избирательных участков на восточном побережье, Трамп объявляет в Twitter о "грандиозной победе". (...) В различных штатах, в том числе во Флориде, Джорджии и Южной Каролине, граждане - в основном темнокожие - после многочасового ожидания не получили возможности проголосовать. Количество избирательных участков в районах, где преобладают афроамериканцы, было сильно сокращено", - описывает издание первый сценарий.

"Губернатор Флориды (республиканец) сообщает о победе Трампа, несколько мэров высказывают сомнения в данных. В десятках городов тяжеловооруженные сторонники Трампа и левые демонстранты, некоторые из которых также вооружены винтовками AR-15, вступают в схватку друг с другом".

"Спустя неделю после выборов несколько неопределившихся штатов все еще не в состоянии сообщить результаты голосования. В Мичигане ведется подсчет голосов, которые поступают по почте еще в течение двух недель после выборов. Середина ноября - а исход выборов неясен. Трамп приглашает на свою инаугурацию. Байден не согласен. Трамп задействует армию против собственных граждан. Верховный суд отклоняет жалобу активистов-правозащитников".

"Байден призывает "бороться за душу Америки". Левый сенатор Берни Сандерс призывает к революции. Начинаются крупнейшие массовые демонстрации в истории Америки. Возникает волна насилия, разбоя, хаоса, политических убийств".

Насилие на улицах - многодневная неясность относительно итога выборов

"Я победил", - объявляет Трамп вечером в день выборов - еще до подсчета 37 млн бюллетеней, отправленных по почте. Америка пережила рекордную явку. (...) В ночь выборов результаты неизвестны, так же, как 4 и 5 ноября. (...) Журналисты Fox News спорят, останется Трамп президентом или нет. В CNN все едины: победил Байден. Однако он не объявляет себя победителем, а требует "серьезного подсчета голосов". Левые демократы призывают его объявить себя будущим президентом", - пишет Die Welt о втором возможном сценарии выборов в США.

"Трамп неоднократно упоминает, насколько он благодарен явному консервативному большинству в Верховном суде. (...) В 127 городах проходят демонстрации, в некоторых из которых принимают участие десятки тысяч человек".

"Наблюдали из ОБСЕ называют ход выборов в США "крайне проблематичным". (...) Законодательные собрания двух штатов с республиканским большинством направляют в Коллегию выборщиков республиканцев - хотя в их штатах победил Байден".

"(...) В Коллегии выборщиков Трамп получает большинство - 278 голосов (у Байдена 260). (...) Байден набрал на 8 млн голосов избирателей больше. Конгресс с его демократическим большинством пытается упразднить Коллегию и утвердить прямые выборы", - говорится в статье.

Принудительный уход - в ситуацию вмешивается спецслужба

"Первые два сценария экстремальны, хотя отдельные аспекты уже имели место в истории США, - отмечают авторы публикации. - Более реалистично, что Трамп откажется покидать Белый дом и при этом будет ссылаться на фактор, который играет ему на руку: неясность. Ведь пока никто не знает, кто на самом деле победил на выборах, он может утверждать, что добился большинства в Коллегии выборщиков".

"Иначе ситуация будет выглядеть, если Байден будет значительно лидировать - и Трампу не удастся посеять сомнения в этом результате. Но что произойдет, если Трамп все же останется? Тогда его, вероятно, придется убирать с должности принудительно. Проект Transition Integrity Project (TIP) считает это возможным. (...) Согласно выводам TIP, если возникнет необходимость того, чтобы спецслужба вывела Трампа из офиса, он предварительно, вероятно, уничтожит компрометирующие документы - и помилует себя и свою семью, чтобы избежать уголовного преследования".

"Но действительно ли армия или спецслужба выведут Трампа из Белого дома?. (...) Формально эти службы до конца срока правления Трампа подчиняются его правительству - а глава генштаба Марк Милли уже в конце августа заверил, что американская армия не будет вмешиваться в ситуацию", - указывает издание.

Америка, какой она была - проигравший признает себя побежденным

"В старой доброй Америке 3 ноября заканчивается так: есть явный победитель, оба кандидата признают результат. Никакого насилия, никакого хаоса, никакого конституционного кризиса".

Однако "на фоне упорной предвыборной борьбы и ожесточенных фронтов между демократами и республиканцами это кажется крайне маловероятным", считают авторы статьи. Согласие с поражением почти никогда не отзывается. Лишь на выборах в 2000 году кандидат Альберт Гор отозвал свое согласие и боролся за пересчет голосов во Флориде - пока Верховный суд не положил этому конец и не принял решение в пользу Буша. "Это был уникальный случай в американской истории. Пока уникальный. Сейчас представляется, что выборы 2020 года повлекут за собой еще больший хаос", - констатирует Die Welt.