Первые 100 дней Трампа: он не "российская пешка" и не "фашист"

"До того, как Дональд Трамп победил в ноябре на выборах, нас предостерегали: он - российская пешка, он фашист, он перевернет вверх тормашками протоколы и традиции, без которых невозможно управление государством", - пишет в Bloomberg View журналист Эли Лейк.

По мнению автора, сейчас, когда заканчиваются первые 100 дней президентства Трампа, стало очевидно: Трамп "не "сибирский кандидат" и не вернувшийся двойник Муссолини".

Лейк полагает: Трамп сейчас проводит гораздо более жесткий курс в отношении России, чем в период своей избирательной кампании или первые недели президентства.

"Перезагрузка" не состоялась. Собственно, можно резонно утверждать, что гораздо любезнее Трамп ведет себя с Китаем - традиционным соперником России в Азии. Трамп сделал невозможным заключение "Транс-Тихоокеанского партнерства" - многостороннего торгового соглашения с соседями Китая. Он отказался от своей угрозы пересмотреть "политику одного Китая", которая обязывает США не признавать независимость Тайваня. Недавно он сказал, что не будет преследовать Китай за манипуляции курсом валюты, он выражает удовлетворение сотрудничеством с Китаем против Северной Кореи в период текущего ядерного кризиса", - говорится в статье.

А вот с Россией Трамп сейчас обращается ровно так, как обещал обращаться с Китаем, считает автор. Администрация Трампа поддержала вступление Черногории в НАТО, отказала компании Exxon-Mobil, которая просила сделать для нее исключение в антироссийских санкциях.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе - "удар по единственному настоящему "клиенту" России на Ближнем Востоке - застал Москву врасплох и еще более испортил отношения, "перезагрузки" которых Кремль ожидал от Трампа", пишет издание.

В данный момент и Москва, и Вашингтон утверждают, что российско-американские отношения испортились как никогда в истории. "На прошлой неделе российские бомбардировщики входили в воздушное пространство Аляски, испытывая решимость Трампа. Один из самых видных американских генералов только что намекнул, что Россия вооружает "Талибан"* в Афганистане", - отмечает автор. Таков длинный список аргументов против версии, будто Трамп - российский агент.

А как рассматривать гипотезу, что Трамп - авторитарный правитель или фашист? Лейк признает, что в период предвыборной кампании Трамп давал основания для таких предположений. Он также "подлаживается к сильным правителям Египта и Турции", отчасти поддержал Марин Ле Пен на французских выборах.

"Но настоящие фашисты гораздо лучше умеют консолидировать власть и осуществлять свою программу. В этом отношении Трамп - не Юлий Цезарь", - пишет автор. Суды сделали Трампу выговор в отношении его запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран в США. Первая попытка отменить медицинскую страховку, введенную Обамой, провалилась.

"Традиционно фашизм - это союз корпоративной и военной элит с авторитарным лидером", - пишет автор. Но, по его мнению, сейчас советники подталкивают Трампа к более традиционной президентской программе.

*"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.