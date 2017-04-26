Черногория: Россия пытается остановить вступление страны в НАТО, но у нее не получается

"Россия по-прежнему пытается сорвать вступление Черногории в НАТО при помощи неоднократных кибератак после неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, но никто не сможет предотвратить присоединение маленького балканского государства к альянсу уже в следующем месяце, заявил министр обороны страны", - передает Bloomberg.

Законодатели государства, имеющего выход в Адриатику, официально одобрят вступление в НАТО в пятницу, заявил в интервью во вторник Предраг Бошкович. Черногория надеется принять участие в саммите альянса 25 мая в качестве полноправного члена, отметил он.

Это одобрение свидетельствует о смене геополитической лояльности бывшей югославской республики, которую исторически объединяли с Россией религиозные и культурные связи. Включение 200 миль ее побережья в альянс закрепит почти полный контроль НАТО над Северным Средиземноморьем, говорится в статье.

Бошкович заявил, что его министерство пытается "на ежедневной основе" обороняться от "кибератак на государственные институты" и компьютеры военных офицеров, содержащих секретные данные.

"У России есть свои интересы, и она это продемонстрировала самым непосредственным образом, - сказал министр. - Конечно, это Кремль. Это факт".

"Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", - прокомментировал вступление Черногории в НАТО министр обороны России Сергей Шойгу в среду.

"Черногория в курсе относительно своего размера, - отметил Бошкович. - Но, что имеет большее значение, мы хотим внести свой вклад в то, чтобы сделать традиционно неспокойные Балканы более безопасным местом".