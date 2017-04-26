Путин усиливает давление на рубль до заявления ЦБ

"Не желая ждать, когда ЦБ на этой неделе обеспечит очередную дозу облегчения кредитно-денежной политики, президент Владимир Путин дает ясно понять, что у России по-прежнему есть инструменты влияния на курс [рубля] по своему усмотрению", - пишут Илья Архипов, Анна Андрианова и Мария Колесникова в материале для американского агентства Bloomberg.

Как сообщают авторы, на встрече с предпринимателями в Ярославской области во вторник Путин сказал, что правительство ищет "рыночные меры" влияния на рубль, отслеживая проблему его стабильности, которую он считает "ключевой", "практически в ежедневном режиме". И хотя формулировка высказываний Путина была направлена на сохранение стабильности валюты, его комментариев было достаточно, чтобы вызвать более резкое падение рубля, отмечает агентство.

"Очевидно, что он должен разрешить обеспокоенность бизнеса, - отметил в комментарии по электронной почте Дмитрий Петров, трейдер в Nomura International Plc в Лондоне. - Рыночные меры - это широкое понятие, и они могут включать дополнительную покупку [валюты] на валютном рынке, или более агрессивное смягчение кредитно-денежной политики, или же просьбу к банкам быстрее погасить кредиты от ЦБ по операциям РЕПО в долларах, или все это разом".

Как информирует агентство, "ожидается, что ЦБ продолжит смягчение кредитно-денежной политики на встрече в пятницу, снизив на четверть процентного пункта свою ключевую ставку".

"Мы воспринимаем заявление [Путина] как словесную интервенцию против рубля, так как оно подчеркивает негативное отношение власти к сильному рублю, - цитирует агентство отчет Владимира Осаковского, главного экономиста российского офиса Bank of America. - Это, по нашему мнению, увеличивает вероятность того, что ЦБ может также решить в ходе следующей своей встречи по вопросам [денежно-кредитной] политики в пятницу возобновить покупки на валютном рынке, пытаясь стабилизировать рубль".

"Несмотря на свою поддержку того, как ЦБ управляет валютой, Путин не желает отказываться от вмешательств на рынке, - комментирует агентство. - Но, учитывая, что спросу на рубль уже суждено упасть после завершения периода уплаты налогов, [нидерландский финансовый конгломерат] ING Groep NV предостерег против того, чтобы придавать слишком большое значение заявлению президента".

"То, что рубль сейчас ослабеет, является естественным, но мы не ожидаем резких скачков, если только не ухудшится внешний фон, - отметил в разговоре с Bloomberg Дмитрий Полевой, экономист в московском офисе ING. - Мы бы усмотрели в словах Путина лишь толчок к естественной коррекции рубля после того, как он оставался удивительно устойчивым к падению цен на нефть".