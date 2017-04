26 апреля 2017 г. Дэвид Экс | The Daily Beast Эта субмарина может атаковать Северную Корею "Американский военно-морской флот отправил одну из своих самых мощных субмарин в Южную Корею, откровенно продемонстрировав военную силу. Прибытие корабля ВМС США Michigan в значительной степени усиливает конфронтацию администрации Трампа с Северной Кореей из-за программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия", - пишет The Daily Beast. Michigan вошел в Пусан, крупный портовый город на юге Республики Корея, во вторник с целью "обычного визита в ходе регулярного, запланированного размещения военных сил в западной части Тихого океана", по сообщениям ВМС США. Однако прибытие субмарины в Южную Корею неслучайно, считает автор статьи Дэвид Экс. "В распоряжении ВМС находятся только четыре подводные лодки с управляемыми ракетами, лишь одна или две из которых обычно пребывают в состоянии боеготовности. Отправка Michigan в Южную Корею - большое дело. То, что ВМС объявили о прибытии подводной лодки в официальном пресс-релизе, также имеет большое значение: военно-морское подразделение обычно не комментирует прибытия и убытия своих неуловимых субмарин", - говорится в статье. "Администрация Трампа, очевидно, пытается добиться решающих результатов на Корейском полуострове до выборов в Южной Корее 9 мая", - полагает автор. "Все лидирующие кандидаты на пост президента - от левых сил и выступают за более мягкий подход к Пхеньяну. Другими словами, если Трамп планирует упреждающую атаку на Северную Корею - действие, которое - внесу ясность - может погрузить мир в широкомасштабные, катастрофические военные действия - ему, возможно, придется это сделать до 9 мая. После этой даты Южная Корея может стать гораздо менее гостеприимным местом для Michigan и тысяч американских военных, постоянно находящихся в стране", - пишет Экс. Со своей стороны, южных корейцев не впечатлили визит Michigan и трамповское "бряцание оружием". Прибытие субмарины было отмечено "небольшой новостной заметкой на сайте одной из самых воинственно настроенных газет", сообщил The Daily Beast Роберт Келли, профессор политологии Национального университета в Пусане. Источник: The Daily Beast