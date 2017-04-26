В Мадриде прошел митинг против "концлагерей" для чеченских геев

"На площади Педро Сероло в Мадриде юноша раздает розовые треугольники", - повествует корреспондент El Pais Пабло Леон. Люди прикрепляют их к одежде так, чтобы один угол смотрел вниз. "Это напоминание о нашивках, которые придумали нацисты как отличительный знак для гомосексуалистов, сидевших в концлагерях", - говорится в статье. Корреспондент увидел юношу с плакатом: "То, что с нами делали 70 лет назад, начинают делать снова".

"Мы организовали митинги, чтобы потребовать расследования ситуации в Чечне", - пояснил Рубен Лопес, член исполнительного комитета Federación Estatal de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELTGB). Газета сообщает: "В минувший вторник эта организация устроила манифестации в 11 городах Испании, чтобы осудить ситуацию, сложившуюся в Чечне". Лопес сказал: "1 апреля "Новая газета" сообщила о существовании места, где мужчин-гомосексуалов держат в заключении. Там было убито не менее трех человек, около сотни подвергли пыткам, добиваясь, чтобы они сообщили имена других членов ЛГБТ-сообщества. Это нарушение прав человека".

"Мы требуем, чтобы Европа немедленно провела расследование, дабы выяснить, существуют ли в Чечне концлагеря для гомосексуалистов, и, если это так, привлечь виновных к ответственности, поскольку такие действия были бы нарушением прав человека", - заявили Габриэль Аранда, курирующий международную деятельность FELGTB, и Эстрелья Галан, президент организации Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Они зачитали коммюнике в окружении примерно 250 человек.

В митинге приняли участие представители почти всех испанских политических партий.