26 апреля 2017 г. Эндрю Браун | The Guardian Почему путинское преследование "Свидетелей Иеговы" должно нас беспокоить "Почти никто не заметил, что на прошлой неделе Верховный суд России запретил деятельность "Свидетелей Иеговы" в стране и конфисковал всю собственность организации", - пишет религиозный обозреватель британской газеты The Guardian Эндрю Браун. По его мнению, "это стало очень существенным ударом по свободе вероисповедания". Автор отмечает, что важнее прочих необычных верований иеговистов (как, например, взгляды на переливание крови) является догмат об отказе от военной службы. "Эта позиция повлекла к их преследованию почти во всех странах, принявших участие во Второй мировой войне, - говорится в статье. - Их сажали в тюрьмы в Британии и США, а Гитлер их жестоко преследовал: к концу войны половина "Свидетелей Иеговы" в Германии находились в концлагерях, каждый четвертый погиб". "Это - впечатляющая история ненасильственного упорства, - пишет Браун. - Благодаря ей на сегодняшний день иеговисты - чуть ли не самые убежденные и безвредные фундаменталисты в мире. Однако в России начиная, по крайней мере, с 2004 года к ним относились так, как будто бы они практически являлись жестокими фанатиками. Места их встреч, известные как Залы царства, подвергались захватам; членов общин сажали за решетку за отказ нести военную службу, а Министерство юстиции подало иск, требуя объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией". "Свидетели Иеговы" обвиняют в этом растущую мощь и авторитет РПЦ, которая расцвела при Владимире Путине, параллельно возродив свою историческую подозрительность и, при возможности, преследования по отношению к Протестантской и Католической церквям", - пишет автор. По мнению обозревателя, преследование "Свидетелей Иеговы" во всем мире - "это ужасное свидетельство нашего пристрастия к запугиванию маленьких, чуждых и беззащитных групп. А в России это - очередное свидетельство безжалостной и жестокой бесчестности путинского режима. Все авторитарные режимы ненавидят религиозные меньшинства - возможно, потому, что религиозные группы - это один из самых мощных способов вообразить иной мир", - считает журналист. "В то время, когда главная озабоченность в связи с Россией Путина сосредоточена на ее поведении за рубежом, попытка запретить "Свидетелей Иеговы" показывает, какой большой вред он может нанести в пределах собственной страны", - заключает Браун. Источник: The Guardian