Великобритания будет "буквально стерта с лица земли", если нанесет ядерный удар, предупредил российский сенатор

"Великобритания будет "буквально стерта с лица земли" в случае ядерной войны, предупредил член российского парламента", - передает Сэмюель Осборн в Independent. - Франц Клинцевич, отставной полковник, ответил таким образом на комментарии министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который сказал: "Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара".

"Клинцевич сказал, что, если Великобритания нанесет упреждающий удар, то эта страна, "обладающая не самой большой территорией, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом", - передает журналист и указывает, что при переводе заявления Клинцевича на английский язык использованы два варианта перевода фразы "стерта с лица земли".

"В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?" - написал Клинцевич о заявлении Фэллона на своей странице в Facebook.