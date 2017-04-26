"Синий кит" доплыл до Бразилии и Великобритании?

По сообщению Daily Mail, британская полиция предупреждает о распространении "российской суицидальной игры". Обозреватель BloombergView Леонид Бершидский задается вопросом, почему подобные "забавы" привлекают подростков всего мира.

"Полиция предостерегает, что "суицидальная" игра "Синий кит" держит путь в Великобританию" - сообщает в заголовке британская Daily Mail. Администрация одной из школ в городе Бэзилдон (графство Эссекс) сообщает, что после консультаций с полицией Эссекса ее известили о "Синем ките", поясняет журналист Александер Робертсон.

Газета приводит текст письма, с которым ознакомилось первоначально издание Essex Live. Письмо написал родителям учеников директор школы "Вудлендс": "Благодаря полиции мы обнаружили игру, о которой, как мы считаем, вам следует узнать. Она называется "Игра "Синий кит", в нее играют через многочисленные платформы социальных медиа. К игрокам прикрепляют повелителя, который контролирует их в течение 50 дней, каждый день они получают задание для выполнения. На 50-й день повелители, стоящие за игрой, дают детям указание покончить с собой, и, к сожалению, некоторые в разных точках планеты это сделали".

Издание сообщает: ранее британские полицейские размещали в интернете предостережения об игре, адресованные родителям детей и подростков.

По мнению издания, панику подогрела смерть двух девушек-подростков в российском Усть-Илимске в феврале.

"Почему российская "суицидальная игра" приобрела глобальный характер" - так озаглавлена статья в BloombergView. Автор материала Леонид Бершидский рассуждает: "Хотя в России соцсети и парламент принимают меры для уничтожения так называемых "групп смерти", вполне возможно, что они борются всего лишь с легендой. Но есть очевидная опасность, которая достоверно установлена: трагически высокое количество самоубийств в странах, столкнувшихся с трудностями после распада СССР, - результат гораздо более широко распространенных болезней общества".

Бершидский сообщает: "В Бразилии родители и чиновники обеспокоены игрой под названием Baleia Azul - это дословный перевод российского Siniy Kit". Ранее поступали сообщения о "Синем ките" в Эстонии, Казахстане, на Украине и в других бывших советских республиках.

На прошлой неделе Госдума предварительно одобрила законопроект, в котором организация "групп смерти" и игр типа "Синего кита" криминализируется. "ВКонтакте" и "Инстаграм" удаляют посты с хэштегами, которые имеют отношение к "Синему киту".

Бершидский рассуждает: "Разумеется, слабое место в теории, связывающей самоубийства подростков с группами в соцсетях, - тот факт, что доказательств причинно-следственной связи не существует. Подросток, подумывающий о самоубийстве, непременно будет искать единомышленников, и легче всего их искать в соцсетях - только и всего. Моя 14-летняя падчерица знает о "Синем ките" всё и говорит о нем спокойно и насмешливо, но между делом замечает, что некоторые из ее друзей, хотя и не выбрасываются с верхних этажей, любят наносить себе порезы, чтобы почувствовать себя особенными и привлечь к себе внимание".

"Разумеется, вполне возможно, что игра и "группы смерти" повышают частоту суицидов: люди, в особенности подростки, склонны кончать с собой в "пространственно-временных кластерах", так работает подражательное поведение. Однако, по данным ОЭСР, процент самоубийств среди российских подростков давно был выше среднего в мире", - говорится в статье. Бершидский ссылается на статистику, согласно которой Новая Зеландия занимает первое место в мире по самоубийствам лиц в возрасте 15-19 лет, а Россия - второе (см. таблицу в оригинале статьи на сайте BloombergView).

"Исследователи объясняют частоту самоубийств среди российских подростков такими причинами, как распространенность дисфункциональных семей (Россия - в числе стран, где больше всего в мире разводов), легкодоступность и "социальная приемлемость" алкоголя", - пишет автор.

"Есть и дополнительное напряжение от того, что люди живут в коррумпированной, квазикапиталистической системе, где для детей, чьи семьи не имеют связей в политических кругах или сообществах высококвалифицированных специалистов, не существует четкого пути к успеху", - пишет автор.

По мнению Бершидского, "процент самоубийств среди подростков не снизится, если не бороться с его коренными причинами, а не только с симптомами. Сейчас он снизился в России по сравнению с 90-ми годами, когда большая часть населения страдала от сильных экономических потрясений. Чтобы еще больше снизить этот показатель, необходимо создать стимулы для того, чтобы семьи не распадались, бороться с повальными эпидемиями наркомании и алкоголизма, предложить молодежи более убедительную картину перспектив на будущее. Но режим президента Путина, похоже, больше сосредоточен на повышении рождаемости".

Бершидский прогнозирует, что "Синий кит" будет распространяться во всем мире, поскольку "страдания подростков не знают государственных границ".